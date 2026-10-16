Boca reaccionó a tiempo, venció a Talleres y quedó como único líder de la tabla anual

El partido comenzó de manera inesperada para el conjunto local. A los 11 minutos del primer tiempo, una distracción defensiva le permitió a Galarza quedar de frente al arco y sacar un potente remate desde media distancia que terminó en el fondo de la red.

Talleres, dirigido por Omar De Felippe y último en la Zona A con apenas nueve puntos, sorprendía en La Bombonera y complicaba los planes de un Boca que necesitaba sumar de a tres.

Sin embargo, la reacción del equipo de Arruabarrena no tardó en llegar. A los 18 minutos, Lautaro Blanco recuperó la pelota en tres cuartos de cancha y asistió a Merentiel, quien definió con precisión para establecer el empate.

A partir de allí, Boca comenzó a manejar la posesión y buscó imponer condiciones, aunque sin generar demasiadas situaciones claras. Ángel Romero y Flores intentaron con remates que no lograron inquietar seriamente al arquero Ezequiel Unsain.

Flores apareció y le dio el triunfo a Boca

El complemento comenzó de la mejor manera para el Xeneize. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Leonel Flores protagonizó una gran acción individual y convirtió el gol que terminaría definiendo el encuentro.

La jugada nació de una recuperación de Blanco y continuó con una intervención de Santiago Ascacíbar, quien fue al piso para disputar la pelota. Milton Delgado tomó el control y habilitó al juvenil sobre el sector izquierdo.

Flores aceleró hacia el área, encaró al defensor Augusto Schott y, con una definición precisa al segundo palo, dejó sin posibilidades a Unsain para establecer el 2-1 definitivo.

El delantero de 19 años volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Con este tanto alcanzó los cinco goles durante 2026, después de haber convertido frente a Sarmiento por la Copa Argentina, Recoleta por la Sudamericana y Unión, rival al que le marcó por duplicado en el Clausura.

Boca ante el gran desafío en el Maracaná

Con la ventaja a su favor, Boca controló el desarrollo del partido y prácticamente no sufrió sobresaltos. Talleres intentó adelantarse, pero careció de profundidad para generar situaciones que pusieran en riesgo el resultado.

La victoria le permitió al conjunto de Arruabarrena llegar fortalecido a una semana decisiva, en la que deberá afrontar compromisos importantes tanto en el plano local como internacional.

El próximo martes 20, desde las 21.30, Boca recibirá a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en el encuentro de ida.

Posteriormente, el domingo 25, visitará a Independiente en Avellaneda, desde las 17, por una nueva jornada del Clausura.

Por su parte, Talleres buscará recuperarse el sábado 24, cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Mientras tanto, Boca disfruta de un triunfo que lo mantiene como protagonista de la temporada y alimenta la ilusión de sus hinchas de cerrar el año peleando por títulos.