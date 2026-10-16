Boca reaccionó a tiempo, venció a Talleres y quedó como único líder de la tabla anual

Boca venció 2-1 al conjunto cordobés en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y alcanzó los 54 puntos en la clasificación general. Miguel Merentiel y el juvenil Leonel Flores marcaron los goles del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Boca consiguió una victoria fundamental en La Bombonera y dio otro paso importante en su pelea por los primeros puestos del fútbol argentino. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-1 a Talleres de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y se convirtió en el nuevo líder de la tabla anual, además de quedar como escolta de Instituto en la Zona A.
El Xeneize comenzó en desventaja por un golazo de Matías Galarza, pero logró revertir el resultado gracias a los tantos de Miguel Merentiel y el juvenil Leonel Flores, quien volvió a ser determinante y atraviesa un gran momento futbolístico.
Con este triunfo, Boca alcanzó los 54 puntos en la clasificación general y superó a Independiente Rivadavia, que suma 52 y todavía debe disputar su encuentro. Argentinos Juniors, con 51 unidades, también mantiene posibilidades de acercarse a la cima.
El partido comenzó de manera inesperada para el conjunto local. A los 11 minutos del primer tiempo, una distracción defensiva le permitió a Galarza quedar de frente al arco y sacar un potente remate desde media distancia que terminó en el fondo de la red.
Talleres, dirigido por Omar De Felippe y último en la Zona A con apenas nueve puntos, sorprendía en La Bombonera y complicaba los planes de un Boca que necesitaba sumar de a tres.
Sin embargo, la reacción del equipo de Arruabarrena no tardó en llegar. A los 18 minutos, Lautaro Blanco recuperó la pelota en tres cuartos de cancha y asistió a Merentiel, quien definió con precisión para establecer el empate.
A partir de allí, Boca comenzó a manejar la posesión y buscó imponer condiciones, aunque sin generar demasiadas situaciones claras. Ángel Romero y Flores intentaron con remates que no lograron inquietar seriamente al arquero Ezequiel Unsain.
El complemento comenzó de la mejor manera para el Xeneize. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Leonel Flores protagonizó una gran acción individual y convirtió el gol que terminaría definiendo el encuentro.
La jugada nació de una recuperación de Blanco y continuó con una intervención de Santiago Ascacíbar, quien fue al piso para disputar la pelota. Milton Delgado tomó el control y habilitó al juvenil sobre el sector izquierdo.
Flores aceleró hacia el área, encaró al defensor Augusto Schott y, con una definición precisa al segundo palo, dejó sin posibilidades a Unsain para establecer el 2-1 definitivo.
El delantero de 19 años volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Con este tanto alcanzó los cinco goles durante 2026, después de haber convertido frente a Sarmiento por la Copa Argentina, Recoleta por la Sudamericana y Unión, rival al que le marcó por duplicado en el Clausura.
Con la ventaja a su favor, Boca controló el desarrollo del partido y prácticamente no sufrió sobresaltos. Talleres intentó adelantarse, pero careció de profundidad para generar situaciones que pusieran en riesgo el resultado.
La victoria le permitió al conjunto de Arruabarrena llegar fortalecido a una semana decisiva, en la que deberá afrontar compromisos importantes tanto en el plano local como internacional.
El próximo martes 20, desde las 21.30, Boca recibirá a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en el encuentro de ida.
Posteriormente, el domingo 25, visitará a Independiente en Avellaneda, desde las 17, por una nueva jornada del Clausura.
Por su parte, Talleres buscará recuperarse el sábado 24, cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Mario Alberto Kempes.
Mientras tanto, Boca disfruta de un triunfo que lo mantiene como protagonista de la temporada y alimenta la ilusión de sus hinchas de cerrar el año peleando por títulos.
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