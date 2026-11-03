El tiempo en el AMBA para este martes 3 de noviembre

El SMN anticipa para este martes una jornada templada, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 3 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada templada, con cielo mayormente nublado durante la mañana y lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 21°C.
Para el miércoles se espera que continúe el tiempo inestable durante la madrugada, mejorando durante el día. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 24°C.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 25°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 30°C y 34°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 20°C y 26°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 24°C y 31°C, con mínimas cercanas a los 14°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 21°C a 34°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 5°C y máximas que no superarían los 17°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.