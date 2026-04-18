Clima húmedo y una máxima de 26 grados: el tiempo para este sábado en el AMBA

El comienzo del fin de semana será con una jornada templada y sin lluvias. La humedad será elevada, en torno al 96%. Mirá cómo seguirá el clima durante los próximos días, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable y templada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ideal para actividades al aire libre. Para este sábado 18 de abril se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 26 grados.
Durante la mañana, el cielo se presentará con nubosidad variable y una temperatura cercana a los 19 grados. Los vientos del oeste soplarán de manera leve, con velocidades de entre siete y 12 km/h. La humedad será elevada, en torno al 96%, aunque la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.
Hacia la tarde, el tiempo continuará agradable, con cielo algo nublado y una máxima prevista de 26 grados, convirtiendo al día en uno de los más templados de la semana. Ya por la noche, la temperatura descenderá a unos 22 grados, con vientos rotando al norte y sin chances significativas de precipitaciones.
Para el domingo se mantendrán condiciones similares, aunque con mayor presencia de nubes. Las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados, sin lluvias previstas.
En tanto, el lunes podría registrarse un cambio en las condiciones: el SMN prevé lluvias aisladas y un leve descenso térmico, con marcas que se ubicarán entre los 19 y 23 grados.}
Según el organismo oficial, el centro y norte del país mantendrán condiciones mayormente estables, con temperaturas elevadas para la época. En provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan máximas que rondarán entre los 26 y 30 grados, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, y sin lluvias significativas.
En la región del Litoral y el noreste argentino, el tiempo se presentará cálido y húmedo, con registros cercanos a los 27 y 28 grados. Allí predominarán los intervalos de sol y nubosidad, aunque no se descarta la presencia de bancos de niebla o neblinas durante las primeras horas del día.
Por otro lado, en la zona cuyana y parte del centro-oeste podrían registrarse chaparrones aislados y tormentas dispersas, especialmente hacia la tarde o noche, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 28 grados. Estas condiciones marcarán cierta inestabilidad en contraste con el resto del país.
En la Patagonia, el panorama será muy distinto: se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en varios sectores, con temperaturas considerablemente más bajas. Las máximas apenas alcanzarán entre los 7 y 12 grados, con mínimas cercanas a 0°C en el sur, lo que refuerza el ingreso de aire frío en esa región.
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