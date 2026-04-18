Clima húmedo y una máxima de 26 grados: el tiempo para este sábado en el AMBA

Captura de pantalla 2026-04-18 072754 pronóstico extendido según el Servicio Meteorológico Nacional para el AMBA y alrededores

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para el domingo se mantendrán condiciones similares, aunque con mayor presencia de nubes. Las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados, sin lluvias previstas.

En tanto, el lunes podría registrarse un cambio en las condiciones: el SMN prevé lluvias aisladas y un leve descenso térmico, con marcas que se ubicarán entre los 19 y 23 grados.}

El tiempo en el resto del país

Según el organismo oficial, el centro y norte del país mantendrán condiciones mayormente estables, con temperaturas elevadas para la época. En provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan máximas que rondarán entre los 26 y 30 grados, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, y sin lluvias significativas.

En la región del Litoral y el noreste argentino, el tiempo se presentará cálido y húmedo, con registros cercanos a los 27 y 28 grados. Allí predominarán los intervalos de sol y nubosidad, aunque no se descarta la presencia de bancos de niebla o neblinas durante las primeras horas del día.

Captura de pantalla 2026-04-18 072713 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por otro lado, en la zona cuyana y parte del centro-oeste podrían registrarse chaparrones aislados y tormentas dispersas, especialmente hacia la tarde o noche, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 28 grados. Estas condiciones marcarán cierta inestabilidad en contraste con el resto del país.

En la Patagonia, el panorama será muy distinto: se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en varios sectores, con temperaturas considerablemente más bajas. Las máximas apenas alcanzarán entre los 7 y 12 grados, con mínimas cercanas a 0°C en el sur, lo que refuerza el ingreso de aire frío en esa región.