El tiempo en el AMBA para este viernes 5 de junio

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 18°C y 23°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 15°C y 20°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y algunas lluvias en la región.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 26°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 7°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego