El tiempo en el AMBA para este jueves 4 de junio

El SMN anticipa para este jueves cielo parcialmente nublado durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 4 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, cielo parcialmente nublado durante todo el día y con alguna posibilidad de lluvia durante el día, con un 88% de humedad. La mínima prevista es de 14°C y, la máxima, de 17°C.
Y el viernes también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, con leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 14°C y la máxima de 19°C.
Para el sábado un clima similar al de hoy, también se espera un cielo parcialmente nublado, con algunas probabilidades de lluvias por la noche y niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C y los 18°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día parcialmente nublado, con neblina durante todo el día.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 17°C y 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 17°C y 18°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y algunas lluvias en la región.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 8°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego