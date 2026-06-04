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El tiempo en el AMBA para este jueves 4 de junio

El SMN anticipa para este jueves cielo parcialmente nublado durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 4 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, cielo parcialmente nublado durante todo el día y con alguna posibilidad de lluvia durante el día, con un 88% de humedad. La mínima prevista es de 14°C y, la máxima, de 17°C.

Y el viernes también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, con leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 14°C y la máxima de 19°C.

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Para el sábado un clima similar al de hoy, también se espera un cielo parcialmente nublado, con algunas probabilidades de lluvias por la noche y niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C y los 18°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día parcialmente nublado, con neblina durante todo el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 17°C y 20°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 17°C y 18°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y algunas lluvias en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 8°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego

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