El tiempo en el AMBA para este miércoles 3 de junio

El SMN anticipa para este miércoles cielo parcialmente nublado durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 3 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, cielo parcialmente nublado durante todo el día y por la mañana tendrá neblina, con un 81% de humedad. La mínima prevista es de 13°C y, la máxima, de 18°C.
Para el jueves un clima similar al de hoy, también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y los 17°C.
Y el viernes también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, con leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 14°C y la máxima de 19°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día parcialmente nublado, con neblina durante todo el día.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 13°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias espeto en Córdoba, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 17°C y 20°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 9°C. Se espera nubosidad variable, lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego