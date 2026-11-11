Comenzaron a desarmar el escenario del Monumento de los Españoles tras la visita del papa León XIV

Los trabajos empezaron durante la noche del martes, luego de los dos multitudinarios encuentros del Pontífice. Algunas calles ya fueron liberadas y se estima que el operativo finalizará el lunes 16 de noviembre.

Tras completar su visita a la Argentina, con una misa multitudinaria en la Basílica de Luján y una recorrida por la cárcel de Devoto, el papa León XIV se prepara para continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron los trabajos para desmontar el escenario y las estructuras instaladas en el Monumento de los Españoles, donde encabezó dos de los encuentros más convocantes de su estadía.