Luquitas Rodríguez dio un emocionante discurso ante el Papa León XIV en la vigilia de los jóvenes y dejó un mensaje sobre el arte y la fe

El streamer fue uno de los protagonistas del encuentro en Palermo y compartió una reflexión sobre la cultura argentina, la espiritualidad y lo sagrado.
Una reflexión sobre el arte, la identidad argentina y la espiritualidad fue el eje del discurso de Luquitas Rodríguez ante el Papa León XIV. El streamer participó este martes de la vigilia de los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde asumió el rol de presentador y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la jornada.
Invitado por la Iglesia Católica, el joven de 34 años dejó por unas horas su habitual actividad en las redes sociales para dirigirse a miles de fieles. Durante su intervención, planteó cómo las distintas expresiones artísticas pueden conectar a las personas con una dimensión más profunda de la existencia.
"Cuando leemos un poema o miramos una película, algo sucede. Aparece un asombro. Ese asombro esencial que nos conecta con el misterio", inició. Luego, profundizó su mirada con una frase que sintetizó el sentido de su presentación: "El arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros".
En su recorrido por la cultura nacional, hizo referencia al Martín Fierro, de José Hernández, al universo literario de Jorge Luis Borges y a Adán Buenosayres, la novela de Leopoldo Marechal. A partir de esas obras, destacó el vínculo entre las manifestaciones artísticas y aquello que trasciende lo cotidiano. "El arte nos hace mejores", fue una de las ideas centrales de su mensaje, en el que también sostuvo que esas expresiones pueden volvernos más humanos y más divinos.
Sobre el cierre, recuperó unos versos del poema gauchesco para transmitir su reflexión: "El fuego pa' calentar debe ir siempre por debajo", citó y agregó sobre esta frase: "El fuego está debajo, lo sagrado está en lo profundo de lo humano. Ese es el viaje que queremos hacer". Finalmente, con la mirada puesta en el Sumo Pontífice, le dedicó unas palabras de agradecimiento: "Le agradecemos, Santo Padre, por acompañarnos en ese camino, en ese viaje".
Tras la participación del streamer, la vigilia continuó con música en vivo. Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen estuvieron a cargo de las presentaciones: interpretaron Yo vengo a ofrecer mi corazón, Tierra Zanta y Oración del remanso, respectivamente.
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