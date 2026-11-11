Luquitas Rodríguez dio un emocionante discurso ante el Papa León XIV en la vigilia de los jóvenes y dejó un mensaje sobre el arte y la fe

Miles de fieles fueron a ver al Papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

Sobre el cierre, recuperó unos versos del poema gauchesco para transmitir su reflexión: "El fuego pa' calentar debe ir siempre por debajo", citó y agregó sobre esta frase: "El fuego está debajo, lo sagrado está en lo profundo de lo humano. Ese es el viaje que queremos hacer". Finalmente, con la mirada puesta en el Sumo Pontífice, le dedicó unas palabras de agradecimiento: "Le agradecemos, Santo Padre, por acompañarnos en ese camino, en ese viaje".

Tras la participación del streamer, la vigilia continuó con música en vivo. Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen estuvieron a cargo de las presentaciones: interpretaron Yo vengo a ofrecer mi corazón, Tierra Zanta y Oración del remanso, respectivamente.