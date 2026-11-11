León XIV visitó la cárcel de Devoto y llamó a los presos a reconstruir sus vidas: "Una nueva vida es posible"

Los testimonios conmovieron a León XIV, quien escuchó atentamente a los detenidos y abrazó a cada uno después de sus intervenciones. El primero en hablar fue Cristian, de 29 años, quien permanece privado de su libertad desde 2025. Contó que, mientras vivía en situación de calle, las adicciones lo llevaron a cometer delitos, perder su trabajo y alejarse de su familia. También recordó las noches de angustia y el arrepentimiento por no haber escuchado los consejos de su madre.

Su acercamiento a la capilla del penal marcó un cambio en su vida. “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba”, relató. Según explicó, la fe le permitió recuperar la paz, la alegría y el amor. Próximo a recuperar la libertad, manifestó su deseo de conseguir trabajo, tener una vivienda y formar una familia. “Siempre hay una salida y Dios escucha”, afirmó, antes de dejar un mensaje para quienes atraviesan problemas de adicciones: “Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús”.

Otro de los testimonios fue el de Maximiliano, quien reconoció que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a alejarse de sus seres queridos y perder momentos importantes junto a sus hijas. Su detención representó un golpe de realidad que lo obligó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. En la capilla del establecimiento volvió a acercarse a Jesús y recuperó recuerdos de su infancia vinculados con la Iglesia.

“Volví a sentirme un hijo amado por Dios”, expresó. También pidió perdón a su familia, a la madre de sus hijas y a las personas a las que perjudicó. Entre sus principales anhelos mencionó recuperar la libertad, conseguir un trabajo digno y demostrarles a sus hijas que puede cambiar.

Por su parte, Reinaldo destacó el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria y de los voluntarios que trabajan en el penal. Contó que ese espacio le permitió recuperar su vínculo con la fe y sentirse nuevamente querido por Dios. “El abrazo llegó por medio de la pastoral carcelaria y junto a todos los voluntarios”, manifestó, al explicar cómo encontró una oportunidad para reconstruir su vida.

Los relatos estuvieron atravesados por el arrepentimiento, la búsqueda de perdón y la esperanza de recuperar los vínculos familiares. Después de escucharlos, León XIV se dirigió a los internos con un mensaje de esperanza y les pidió que no consideraran su situación actual como un impedimento para comenzar de nuevo.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó el Papa. Y agregó: “Aun en medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas”.

En esa línea, los convocó a reconciliarse con Dios y recuperar sus vínculos afectivos y sociales. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, sostuvo.

El mensaje del Papa a los presos y el pedido a las autoridades

Durante su discurso, León XIV también hizo referencia al sufrimiento que implica estar privado de la libertad, lejos de los hijos y de los seres queridos. “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, manifestó al reconocer tanto el dolor de los detenidos como las consecuencias de sus acciones.

Sin embargo, remarcó que los errores no deben cerrar definitivamente la posibilidad de una transformación personal. “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, afirmó, al plantear que la fe, la conversión y la reconciliación pueden abrir un camino diferente.

El Pontífice también cuestionó los falsos sentidos de poder asociados con las drogas, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción. En contraposición, sostuvo que las experiencias límite pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y cambio. “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, reflexionó.

Además, señaló que las cárceles pueden ser testigos de procesos profundos de transformación, en los que las personas adquieren nuevos conocimientos, aprenden oficios y encuentran motivos para cambiar. Según planteó, incluso en las situaciones más difíciles es posible encender pequeñas luces de esperanza que también alcancen a las familias y a la sociedad.

Otro tramo de su intervención estuvo dedicado a las familias de las personas privadas de la libertad y al personal que trabaja en los establecimientos penitenciarios. A madres, padres, esposas e hijos les pidió que encontraran fortaleza en Jesucristo. También recordó que, según el Evangelio, Jesús se identificó con quienes están presos y sufrió la privación de su libertad antes de entregar su vida.

“Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación”, expresó. En ese contexto, recordó que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos están llamados.

Por otra parte, León XIV reconoció la tarea de los trabajadores penitenciarios, los profesionales, los voluntarios y los agentes pastorales, y reclamó que los lugares de detención sean más humanos y respetuosos, con condiciones que favorezcan la recuperación y la reinserción social.

Finalmente, dirigió un mensaje a las autoridades y a la sociedad argentina para que acompañen y protejan especialmente a los niños y jóvenes frente a las redes criminales. “Somos parte de la misma familia humana”, concluyó.

La visita se realizó durante el último día de la estadía del Papa en la Argentina y tuvo como escenario al penal federal de Devoto, que atraviesa el proceso previo a su cierre. Tras el encuentro con los internos, León XIV partió rumbo a Luján para celebrar la última misa de su visita al país, antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para continuar su gira latinoamericana.