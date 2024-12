¿Cómo encarar el año que viene? ¿Se puede hacer una constelación? / Por Romina Atencio

Se viene fin de año, momento de balances, de cierres, de toma de conciencia. Momento de revisarnos y de revisar qué vamos a proyectar en nuestro año que viene. Y es un momento en el que suelen aparecerse preguntas tales cómo: ¿Cómo viene el año que viene? ¿Qué nos va a deparar el 2025? Si bien podemos astrológicamente intentar darnos una idea, realmente no tenemos una bola de cristal. ¡Ojalá! pero no, no es posible saber exactamente qué va a pasar el año que viene, porque los seres humanos tenemos libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar decisiones, de transformarnos cada día, y por ende cambiar. Si bien cada uno de nosotros tiene sueños, metas y propósitos diferentes, me atrevo a decir que a todos nos gustaría saber qué energías estarán moviéndose el año que viene o qué movimientos se van a dar como para poder ver que proyectar.