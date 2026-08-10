El tiempo en el AMBA para este lunes 10 de agosto

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas se ubicarán entre los 10°C y 14°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 0°C o 3°C en algunos sectores. Mendoza,La Rioja, San Juan , el panorama será frío, con nubosidad variable y algunas zonas con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas estarán entre los 7°C y 13°C, mientras que las mínimas llegarán hasta los 0°C y -1°C en determinados puntos. También podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos.

La zona del Litoral presentará cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Las máximas estarán entre los 11°C y 18°C, con mínimas que se ubicarán entre los 3°C y 9°C.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 8°C. También podrían registrarse lluvias y nevadas, especialmente en el extremo sur, donde continuará el predominio del aire frío.