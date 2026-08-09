Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo 9 de agosto

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. El oeste de La Rioja y Catamarca se encuentran bajo una advertencia amarilla por vientos, que alcanzarán velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Y por último, hay aviso de nivel amarillo por viento Zonda en Catamarca, Salta y Tucumán, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El mapa de alertas del SMN por frío extremo para este domingo 9 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.