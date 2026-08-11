El tiempo en el AMBA para este martes 10 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones nubladas, con temperaturas frescas. Las máximas rondarán entre los 11°C y 15°C, mientras que las mínimas estarán cerca de los 0°C y 5°C en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el tiempo frío, con cielo mayormente nublado y temperaturas máximas que se ubicarán entre los 10°C y 13°C. Las mínimas podrán descender hasta -1°C en algunas áreas.

La Patagonia seguirá siendo una de las regiones más frías del país. En varias localidades las máximas estarán entre 5°C y 11°C, con mínimas que podrían llegar hasta -2°C. En el extremo sur se mantendrán las bajas temperaturas, con registros de entre 5°C y 6°C y posibles condiciones inestables.