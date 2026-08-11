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El tiempo en el AMBA para este martes 10 de agosto

El SMN anticipa para este martes una jornada fría y parcialmente nublado, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 11 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 12°C.

Para el miércoles se espera una jornada mayormente nublada, con probabilidad de lluvias durante la tarde, cuando la posibilidad de precipitaciones alcanzará entre un 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 11°C.

El jueves continuará con cielo mayormente nublado, aunque podrían aparecer algunos claros. La mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 12°C, con baja probabilidad de lluvias.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera abundante nubosidad durante los próximos días. Las temperaturas máximas se ubicarán, en general, entre 12°C y 17°C, aunque algunas zonas del noreste podrían alcanzar los 18°C. Durante el miércoles se esperan lluvias y tormentas aisladas en sectores del Litoral, con probabilidades de precipitaciones de hasta 70%.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones nubladas, con temperaturas frescas. Las máximas rondarán entre los 11°C y 15°C, mientras que las mínimas estarán cerca de los 0°C y 5°C en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja, continuará el tiempo frío, con cielo mayormente nublado y temperaturas máximas que se ubicarán entre los 10°C y 13°C. Las mínimas podrán descender hasta -1°C en algunas áreas.

La Patagonia seguirá siendo una de las regiones más frías del país. En varias localidades las máximas estarán entre 5°C y 11°C, con mínimas que podrían llegar hasta -2°C. En el extremo sur se mantendrán las bajas temperaturas, con registros de entre 5°C y 6°C y posibles condiciones inestables.

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