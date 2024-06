Cómo impacta la tarea de los perros en los procesos judiciales con niños

El período de estudio abarca desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024. Allí se documentaron las experiencias de operadores judiciales que trabajan con el Programa, así como también de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) que han prestado declaración en la Sala de Entrevistas Especializada (SEE) o han sido evaluados por el Equipo Técnico Infanto Juvenil (ETIJ) del MPT.

Tres perros, Donna, Titán y Brownie, tienen una función específica: acompañar a los menores en las instancias previas a la declaración que realicen en la Sala de Entrevistas Especializadas.

“Los perros son un gran apoyo para el equipo de profesionales en la tarea de entrevistar a niñas, niños y adolescentes que vienen a declarar como víctimas de delitos", destacó la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley. "Nuestro trabajo está centrado en que el paso de los chicos por la sala, que cuenta con la atención del equipo de profesionales y a la que hemos sumado al programa de perros, sea una instancia que evite la revictimización para dar paso a una etapa de reparación. La evaluación será continua, ya que nos ayuda a mejorar nuestro servicio de justicia", expresó.

De los 168 niños, niñas y adolescentes que completaron la encuesta, el 16% tenía entre tres y cinco años y el 84% tenía de seis a 17 años. Según el informe, seis de cada diez, de seis a 17 años, consignó que su experiencia en el MPT fue igual o mejor de lo que se esperaba. Y casi la mitad de los encuestados de esta franja etaria dijo que se sentía nervioso al momento de la llegada, mientras que el 21% señaló que se sentía contento y el 19% que se encontraba tranquilo (sólo siete del total dijeron sentirse ansiosos y otros siete, tristes, al momento de arribar al organismo).

Es importante destacar que, más allá del estado anímico al momento de llegar al MPT, la mayoría de los encuestados de este rango de edades respondió que la participación del perro de terapia los hizo sentir mejor.

Por su parte, la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores, Laura Grindetti, quien está a cargo la coordinación integral de la SEE, indicó: “ El 80% de las chicas y los chicos que deben declarar en el Ministerio Público Tutelar han sido víctimas de abuso sexual y atravesado situaciones traumáticas, miedo y angustia. Los perros en esta instancia cumplen un rol fundamental en la contención a la hora de habilitar la palabra para que puedan contar lo vivido, así fue relatado por los chicos y las chicas a través de los mensajes y dibujos”.

"Realizamos un trabajo colaborativo y de asistencia técnica con otras jurisdicciones promoviendo el formato y metodología del Programa Perro de Terapia para Asistencia Judicial y así multiplicar la experiencia para seguir garantizando el derecho a ser oído de chicas y chicos de todo el país", indicó.

En qué momento intervienen los perros de asistencia judicial

Cuando la niña, el niño o adolescente llega al MPT se lo acompaña a la sala de espera donde es recibido por la psicóloga que llevará adelante la entrevista. Allí se le ofrece la posibilidad de ser acompañado por un perro adiestrado especialmente. En el caso de dar conformidad se le presenta al chico a uno de los perros de asistencia junto al guía- instructor canino. Según la edad y el motivo de la entrevista se elige el perro y el tipo de intervención. El perro siempre actúa bajo la mirada del guía. El tiempo promedio de intervención es de 30 minutos aproximadamente antes de la entrevista y otros 30 minutos en la instancia posterior. Menos del 10% ha rechazado la intervención de los perros.

Entre las respuestas obtenidas en el estudio, se escucharon frases como: “Titán y Brownie me hicieron sentir más contenta para entrar”; “Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó demasiado”; “Me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó”; “Me sentí como si estuviera con mi perra”; o “El entrenador de Donna, me ayudó a peinarla y también a que ella me dé la patita. Después, Fer me ayudó mucho en las preguntas y también me ayudó más o menos a resumir lo que pasó”.

Titán y Donna, de raza Golden Retriever junto a Brownie, un Australian Labradoodle, conformaron en 2019 el primer equipo de perros de Asistencia Judicial del país. Y ya acompañaron a 1.251 niños y niñas a declarar en la SEE, ubicada en la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires. Ellos están especialmente entrenados para cumplir con esta importante tarea.

El Programa Perro de Terapia para Asistencia Judicial fue certificado sobre los binomios guía-perro del equipo de profesionales, a través de la Asociación Argentina de Terapia Asistida con Perros, que cuenta con más de 30 años de experiencia y trayectoria en Intervenciones Asistidas con Perros. 1° ONG de Argentina fundada en nuestro país.

La sala de entrevistas

La SEE cumple con las normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y con las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, y cuenta con un soporte tecnológico que garantiza la obtención de una declaración precisa y confiable. Este dispositivo está compuesto por una sala donde se realizan las entrevistas y otra de observación, las cuales están ubicada en distintos pisos del organismo para evitar que la víctima y el victimario tengan contacto. La Sala está integrada por un equipo de psicólogos formados en técnica investigativa forense. De esta manera, se evita la reiteración del relato de niñas, niños y adolescentes en otras instancias, lo que implicaría su revictimización.