¿Cómo sigue la denuncia de Thelma Fardín?

Actualmente, la fiscalía cuenta con la declaración testimonial de Fardín. ¿Cómo prosigue? La Justicia deberá avanzar en la producción de pruebas, como llamar a testigos. Luego, deberá determinar si existen elementos para llamar a indagatoria a Darthés, quien podrá declarar sin necesidad de viajar a Nicaragua.

Sabrina Cartabia, abogada de la joven, explicó que “hay un proceso judicial que se está llevando adelante. El Poder Judicial en Nicaragua recabará las medidas de prueba y trabajará junto a los abogados que están allá. Él (Juan Darthés) se tendrá que presentar porque tiene derecho a una defensa para que se respeten sus garantías”.

En este marco, Cartabia detalló: “Hay abogados que están trabajando allá, que tienen matrícula y conocimiento sobre cómo moverse en Nicaragua, de acuerdo con las leyes y al código procesal de allá. El desafío que existe allá también lo tenemos acá: cómo probar la existencia de violencia sexual que, en líneas legales, suele suceder en ámbitos íntimos, privados. Entonces la construcción de la prueba es más compleja”.

“Existe una doctrina jurídica que implica cómo llevar adelante este tipo de investigaciones, no es solo un testimonio, hay pericias y otras pruebas que generan indicios de si el testimonio es verdadero o no. El problema es que no estamos capacitados en recabar ese tipo de pruebas de forma eficiente. Es un problema que tenemos estructuralmente”, agregó.

"Un juez de la Argentina llevará adelante el proceso"

El embajador argentino en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge, se refirió a la denuncia y aseguró que el caso “tuvo mucha repercusión en el país centroamericano” y dijo que “será un juez de la Argentina el que llevará adelante el proceso".

"Todo el procedimiento judicial requiere que sea presentado primero en donde el hecho aconteció, que en este caso es Managua. Y una vez que se inserta el tema en la justicia nicaragüense, el juez puede emitir un exhorto judicial -es una notificación de un juez a otro de diferente país, en este caso la Argentina- para que inicie proceso judicial (en la Argentina) para investigar este delito", contó el diplomático.

Fonrouge explicó que no corresponde al juez nicaragüense adoptar algún otro tipo de medida porque tanto el denunciante como el denunciado están en la Argentina, y “es el juez de la Argentina el que tiene que seguir el proceso judicial y el que va a decidir a qué proceso y a qué tipo de sentencia va a llevar ese caso".