Se cumplen cinco años de la muerte de Diego Maradona: cuándo empezará el nuevo juicio

Será el 17 de marzo de 2026, según resolvieron días atrás los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que quedaron a cargo del proceso luego de que el primer debate fuera declarado nulo por el escándalo del documental protagonizado por la exmagistrada Julieta Makintach.

Juicio Muerte Diego Armando Maradona.jpg Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. Tenía 60 años y, en ese momento, era entrenador de Gimnasia.

En el fallo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre pasado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa. Además, rechazaron el pedido de juicio por jurados populares solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.

Los magistrados desestimaron también el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk -representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov-, al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”.

De acuerdo con la resolución, seguirá vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido la octava imputada que tiene la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, que insistió con que esto se mantenga. El resto, en cambio, se enfrentará al juicio técnico.

Los acusados que serán juzgados a partir del 17 de marzo por su responsabilidad en la muerte de Maradona son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.