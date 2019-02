De acuerdo a sus palabras, hay casos de pacientes que llegan a nuestro país a realizarse intervenciones quirúrgicas, como la colocación de prótesis que cuestan hasta $300 mil porque en nuestro país son gratuitas. Ese costo, lo absorbe el Hospital, ya que ni el paciente ni la embajada se hacen cargo.

Ahora, el hospital tiene la idea de comenzar a cobrar los insumos que son de alto costo a personas extranjeras no residentes en la ciudad que llegan, solamente, para realizarse algún tratamiento.

“Nos pasó la semana pasada, con una hombre extranjero que no tuvo cobertura de atención en su país para colocarse una prótesis, entonces vino transitoriamente para hacerlo en el hospital. Nosotros por ley no podemos negar la cobertura a nadie que esté en tránsito y sufra una emergencia, pero en un caso así consideramos que no es urgente. Le respondimos que no hay problema en hacer la intervención, siempre que el paciente se haga cargo del costo de la prótesis, que es de 250.000 pesos, para el reemplazo de ambas caderas”, explicó Monasterolo.

“Tal vez no es adecuada la expresión, pero hay una especie de "turismo de salud". Nosotros no tenemos problema en dar atención desde el equipo de salud y el quirófano, pero el costo de la prótesis debe ser absorbido por quien puede pagar un viaje y un hotel para llegar hasta aquí”, dijo en una entrevista a ADNSUR.