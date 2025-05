Gratitud, la herramienta oculta que puede cambiar tu vida / Por Romina Atencio

NotaLos seres humanos tenemos en nuestro interior poderosas herramientas para nuestro bienestar. Muchas de ellas ni siquiera sabemos que existen, o simplemente no sabemos cómo usarlas. Otras veces sabemos que existen, sabemos cómo usarlas, pero, como no somos conscientes del poder que tienen, simplemente no lo ponemos en práctica. Muchas veces, el no ponerlo en práctica tiene que ver con la falta de fe. El no creer que sea posible que una herramienta tan poderosa habite dentro de nuestro.