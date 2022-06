Compró un pedazo de carne y le vino con una bala adentro

El insólito hecho se conoció luego que la joven realizó esa pregunta en la cuenta de Twitter "Bromatología En Casa", especializada en Ingeniería Agroalimentaria.

"Hola, quería hacerles una consulta. Mi mamá compró carne en Carmen de Patagones y encontramos una bala en la carne. ¿Presenta algún riesgo consumirla? Sacándole la bala obviamente", consultó la chica.

Aunque no se llega a ver qué fue lo que le respondieron, desde "Bromatología En Casa" solo atinaron a poner "ojos de sorpresa" cuando publicaron el mensaje en Twitter para que otros usuarios opinen.

La publicación se llenó de comentarios irónicos. "Producto no apto para microondas", bromeó un usuario; otro expresó: "Creo que así no se sacrifican a las vacas, pero como no soy matarife no opino"; mientras otro escribió: "Pidió bola de lomo y le dieron bola de plomo".