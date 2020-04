En el norte del país, los tucumanos que fueron a cobrar sus haberes o pensiones esperaron sentados y respetando las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, según informaron fuentes policiales provinciales. El operativo dispuesto repartió también alcohol en gel y bebidas calientes ya que la mañana se presentó fría en la provincia.

En Santiago del Estero, por su parte, la municipalidad instaló, además de asientos, módulos de baños químicos frente a las entidades bancarias. Además, el gobierno comunal informó a Télam que tras el operativo y "siguiendo el protocolo de Salud, una vez terminada la actividad bancaria extraordinaria de este sábado, se dispone a la desinfección y fumigación de toda la zona bancaria",

En Jujuy, con las disposiciones tomadas este viernes por Nación en torno a la atención bancaria, tanto jubilados como beneficiarios de la Anses cobraron sin dificultades ni demoras: de hecho, a media mañana las calles se veían sin gente y solo ocupadas por los dispositivos para organizar el movimiento de las personas.

En esta provincia, además, se dispusieron carpas para la vacunación antigripal de todos aquellos que asistieron a cobrar y les correspondía en esta etapa aplicarse la dosis.

En la provincia de Buenos Aires, La Plata también exhibió un panorama ordenado: en la mayoría de los bancos se respetó la distancia social y no se registraron largas colas. Una fuente comunal dialogó con Télam y remarcó que para este sábado se "resolvió reforzar la presencia de personal policial y del municipio para atender a los jubilados".

Además, desde el municipio informaron a Télam que "se entregó alcohol en gel y hubo un equipo que pasó a desinfectar los cajeros y demás superficies".

También en Mar del Plata las personas esperaron sentadas, con la asistencia de personal policial y municipal, y bebiendo café o mate cocido que repartía personal de infantería. Las filas de personas tuvieron un promedio de 50 personas para aquellos que cobraron por cajero automático.

"Yo vine este viernes y no llegué a cobrar porque estaba a tres cuadras, hoy ya está todo mas organizado", contó Margarita García, una abuela de 78 años que vive en la zona.

Por su parte, Jorge Pandolfi, de 80 años, dijo: "Yo esperé que den bien la información y como mi DNI termina con el número 1, mi hijo me pasó a buscar y acá estoy esperando desde las 8.30 y agradeciendo a la policía que nos ofrece algo calentito para tomar ya que hace frío".

Mientras tanto, Teresa Gandolfi, que tiene 84 años, manifestó: "No he salido desde que el presidente Alberto Fernández dijo de la cuarentena, pero ya no tengo dinero para mandar a mis vecinos que son jóvenes a que me hagan las compras, por eso retiro y me vuelvo rápido a casa".

En Viedma, capital de Rio Negro, la demanda en las entidades bancarias fue mínima. Hubo si gran circulación de gente en los cajeros automáticos ya que acudieron a cobrar los estatales, además de jubilados y pensionados. Y en Chubut, por su parte, las entidades bancarias funcionaron sin problemas con una fuerte presencia policial que montó un operativo de control y restricción vehicular alrededor de la zona bancaria.

En Santa Cruz, este sábado amaneció con viento y sensación térmica de tres grados, de manera que los cobros se pudieron realizar de forma ordenada y la gente no tuvo que esperar mucho afuera de las entidades bancarias.

En Mendoza, los bancos funcionaron sin problemas y el representante de La Bancaria en la provincia, Sergio Giménez, dijo que "hay sucursales con más trabajadores que clientes".

En San Luis, fuerzas policiales provinciales desplegaron un operativo especial "tendiente a ayudar, acompañar, asesorar, contener, guiar y proteger a todas las personas de la tercera edad, como a todas aquellas en estado de vulnerabilidad y riesgo que realicen dichos trámites", informaron fuentes policiales.

Por último, en Rosario, este sábado se vivió un sábado atípico en la zona del centro de la ciudad donde existe mayor concentración de entidades bancarias porque las calles estaban cortadas y en vez de transporte público y automóviles había sillas plásticas. "Repartimos té caliente y la fila avanza según las expectativas", dijo la secretaria de Control municipal, Carolina Labayru.

