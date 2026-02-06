Cuenta DNI en febrero: el método para que los jubilados ahorren más de $60.000

El mayor impacto se da en alimentos, ferias y comercios de cercanía. Todos los viernes del mes hay un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $5.000 por día. Usado cada semana, este beneficio permite acumular hasta $20.000 solo en este rubro, sin trámites extra ni sorteos.

El calendario semanal es clave para no perder ningún beneficio.

A esto se suma el descuento en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días, con un 40% de reintegro y un tope semanal de $6.000. Para muchos jubilados, este punto es clave porque permite abaratar frutas, verduras y productos básicos pagando directamente con el saldo disponible en la app.

Cómo organizar las compras

La clave está en respetar los días asignados a cada promoción. Los comercios de cercanía concentran el ahorro los viernes, mientras que supermercados y ferias pueden aprovecharse el resto de la semana. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de los 15 días hábiles, siempre que el pago se haga con dinero disponible en Cuenta DNI.

Descuentos en alimentos, farmacias y comercios de cercanía que impactan directo en el bolsillo.

Otro punto relevante es el llamado especial Verano, que ofrece un 25% de descuento todos los días en marcas gastronómicas y balnearios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca. En febrero de 2026 se incorporaron nuevas cadenas, ampliando las posibilidades de ahorro.

Lo que conviene tener en cuenta

No todos los descuentos aplican el mismo día ni tienen el mismo tope. Planificar las compras según el calendario oficial permite sumar reintegros sin cambiar hábitos de consumo. Para jubilados con ingresos fijos, este esquema puede representar un alivio concreto en gastos esenciales.