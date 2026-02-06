Cuenta DNI en febrero: el método para que los jubilados ahorren más de $60.000

Con promociones activas durante todo febrero de 2026, Cuenta DNI ofrece reintegros en alimentos, farmacias y ferias que permiten a jubilados ahorrar más de $60.000 si se usan correctamente.
Durante febrero de 2026, los jubilados que usan Cuenta DNI pueden acceder a una combinación de descuentos que, organizados por día y rubro, permiten ahorrar más de $60.000 en consumos habituales. La billetera digital del Banco Provincia renovó su esquema de promociones y sumó nuevas marcas y rubros, con foco en gastos cotidianos.
El mayor impacto se da en alimentos, ferias y comercios de cercanía. Todos los viernes del mes hay un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $5.000 por día. Usado cada semana, este beneficio permite acumular hasta $20.000 solo en este rubro, sin trámites extra ni sorteos.
A esto se suma el descuento en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días, con un 40% de reintegro y un tope semanal de $6.000. Para muchos jubilados, este punto es clave porque permite abaratar frutas, verduras y productos básicos pagando directamente con el saldo disponible en la app.
La clave está en respetar los días asignados a cada promoción. Los comercios de cercanía concentran el ahorro los viernes, mientras que supermercados y ferias pueden aprovecharse el resto de la semana. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de los 15 días hábiles, siempre que el pago se haga con dinero disponible en Cuenta DNI.
Otro punto relevante es el llamado especial Verano, que ofrece un 25% de descuento todos los días en marcas gastronómicas y balnearios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca. En febrero de 2026 se incorporaron nuevas cadenas, ampliando las posibilidades de ahorro.
No todos los descuentos aplican el mismo día ni tienen el mismo tope. Planificar las compras según el calendario oficial permite sumar reintegros sin cambiar hábitos de consumo. Para jubilados con ingresos fijos, este esquema puede representar un alivio concreto en gastos esenciales.
