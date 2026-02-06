Medida de fuerza en la línea A de subte: a qué hora y qué estación afecta

Delegados y trabajadores del subte confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este viernes por la tarde los pasajeros se verán afectados por una nueva jornada de lucha por la reincorporación de Araceli Pintos, una empleada que fue despedida.

La jornada de lucha “incluirá una apertura de molinetes y actividades de difusión e información al usuario, para exigir que la empresa Emova reincorpore de manera inmediata a Pintos, trabajadora despedida de forma discriminatoria luego de denunciar una situación de acoso sexual en su lugar de trabajo por parte de un policía de la Ciudad”.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGYSyP) sostienen que dicho despido “constituye un castigo ejemplificador y una amenaza directa a todas las trabajadoras, buscando imponer silencio frente a las arbitrariedades y violencias que se padecen en los lugares de trabajo. Lejos de proteger a la víctima, la empresa decidió amparar a los responsables y perseguir a quien denunció”.

Los trabajadores del subte adelantaron que mantendrán el estado de alerta y que no descartan nuevas medidas de fuerza si no se revierte el despido. Los usuarios de la Línea A deberán mantenerse informados sobre la evolución del conflicto y los posibles impactos en el servicio.

La apertura de molinetes es una modalidad de protesta ya utilizada en el sistema de subterráneos porteño, que permite visibilizar el conflicto sin afectar completamente el servicio, ya que los usuarios pueden viajar sin abonar el pasaje durante el período de la medida. No obstante, las autoridades recomiendan a los pasajeros prever posibles demoras o cambios operativos durante la tarde.

Comunicado de EMOVA

“Emova informa, ante la medida sorpresiva anunciada en estación Plaza de Mayo este viernes 6 de febrero por parte de un grupo de delegados, que este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas”, indica el comunicado.

Asimismo, desde la empresa concesionaria señalan que “se cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”.