De Mafalda a Evita: la Argentina se subió a la pasarela de Moschino en Milán

get (1)

En las prendas aparecieron referencias directas a Mafalda, creación de Quino, con estampas visibles en remeras y vestidos. También se vio un retrato pixelado de Eva Perón, figura histórica de peso político y social en la Argentina, reinterpretada en clave pop. No fue una cita literal sino una adaptación estética dentro del lenguaje visual de la marca.

moschino-argentino En la Semana de la Moda de Milán, Moschino apostó por una narrativa visual centrada en la cultura popular argentina.

La colección sumó además guiños al Obelisco de Buenos Aires y al fileteado porteño, estilo decorativo tradicional de la ciudad. Hubo referencias al tango, a la tradición gauchesca y a textiles asociados a la artesanía local. Los accesorios, sello distintivo de la firma, incluyeron carteras con formas poco convencionales como guitarras criollas, cactus y bolsas de churros.

1772408411549 (1) Moschino mostró en Milán su colección “Tierra”, inspirada en íconos argentinos como Mafalda y Evita, con diseño de Adrián Appiolaza y presencia de figuras locales.

Presencia argentina en primera fila

El desfile contó con celebridades internacionales y también con figuras argentinas. Estuvieron presentes Duki y Emilia Mernes, quienes ocuparon la primera fila y fueron fotografiados por la prensa especializada. También asistieron Franco Masini y Juliana Gattas.

Moschino-FW26-Terra (1) Prenda inspirada en el tango y el dinero argentino.

moda-argentina-272-2

Moschino-Otono-Invierno-2026-13 Adrián Appiolaza, el diseñador nacido en Buenos Aires, pero asentado hace años en París donde trabajó para Loewe y Chloé, antes de ser el director creativo de Moschino.

La propuesta combinó el ADN irónico de la marca con elementos reconocibles para el público argentino. La colección no modificó la línea histórica de Moschino, fundada por Franco Moschino, sino que incorporó referencias culturales dentro de ese marco.