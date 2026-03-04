ANSES oficializó el cronograma completo de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo

Con la actualización, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $439.600,88, cifra que incluye el bono extraordinario. En los casos en que el haber supere el mínimo, pero no alcance ese monto total, el refuerzo será proporcional hasta completarlo. En cuanto a las prestaciones con bono incluido, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $365.680,70; la Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez a $328.720,62; y la Pensión Madre de 7 hijos se ubicará en $439.600,88.

Las asignaciones familiares y universales también se actualizarán un 2,88%. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $132.814, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $432.461. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo se fijó en $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $216.240.

En relación con el calendario de pagos, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzarán a abonarse el 9 de marzo para los DNI terminados en 0 y se extenderán hasta el 20 de marzo para los terminados en 9. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, los pagos se iniciarán el 20 de marzo y se completarán el 30 de marzo, según terminación de documento.

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se pagarán del 9 al 20 de marzo, de acuerdo con la finalización del DNI. La Asignación por Embarazo (AUE) se acreditará entre el 10 y el 25 de marzo; la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre el 13 y el 19; y las Pensiones No Contributivas (PNC), del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento. Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán para todas las terminaciones entre el 9 de marzo y el 10 de abril.

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción estarán disponibles para todas las terminaciones del 10 de marzo al 10 de abril. La Prestación por Desempleo se liquidará del 20 al 30 de marzo, con un esquema de pago que contempla dos números de DNI por jornada.