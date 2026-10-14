Descubrieron un anillo de bronce con una imagen de una de las siete maravillas del mundo antiguo

Los anillos de sello de la Antigüedad cumplían funciones que iban más allá de la ornamentación. Al presionarlos sobre cera caliente o arcilla blanda, sus propietarios podían dejar una marca para autenticar documentos, cerrar correspondencia oficial o identificar mercancías transportadas en recipientes comerciales, como ánforas de vino y aceite de oliva.

El lugar donde apareció el anillo también aporta información sobre el uso de la antigua isla real durante el período romano. Aunque Cleopatra y Marco Antonio vivieron siglos antes, el hallazgo sugiere que el sitio pudo haber seguido vinculado con actividades administrativas. Los investigadores plantean que el propietario podría haber sido un funcionario relacionado con la gestión del puerto, aunque no se conoce su identidad ni su función exacta.

El aspecto del Faro de Alejandria según la historia.

El Faro de Alejandría fue construido entre los años 297 y 284 a. C., durante el período ptolemaico, en la isla de Faros. Diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido, el monumento habría alcanzado unos 120 metros de altura y se convirtió en una referencia para los navegantes del Mediterráneo gracias a la luz que emitía durante la noche.

La estructura fue una de las grandes obras de ingeniería de la Antigüedad y permaneció en pie durante más de un milenio. Una serie de terremotos provocó su destrucción progresiva hasta que sus restos quedaron asociados a las ruinas que hoy se encuentran bajo el mar. Su imagen se reconstruyó a partir de fuentes históricas y representaciones antiguas.

El anillo forma parte de un conjunto de objetos recuperados durante las exploraciones submarinas, entre los que hay cerámicas, vajillas, lámparas de aceite y fragmentos de vidrio. Los materiales abarcan varios siglos de historia, desde la fundación de Alejandría por Alejandro Magno en el siglo IV a. C. hasta el siglo IV d. C., y permiten estudiar la actividad cotidiana y comercial del antiguo puerto.

En paralelo, el proyecto arqueológico PHAROS trabaja en otro sector del puerto para recuperar y estudiar grandes bloques de granito atribuidos al faro original, con el objetivo de reconstruir digitalmente el monumento. Mientras esas investigaciones buscan comprender su estructura a partir de los restos arquitectónicos, el anillo aporta una representación a pequeña escala de cómo pudo haber sido una de las construcciones más emblemáticas del mundo antiguo.