“El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día”, señaló el breve comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram.

La operación se realizó el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Según el parte médico, la intervención concluyó con éxito, sin complicaciones y dentro de los plazos previstos. El procedimiento tuvo una duración aproximada de 90 minutos.

Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de retirar por completo la lesión detectada durante los estudios previos.

Qué se sabe sobre la salud del papa León XIV

El informe médico confirmó que el pontífice tiene un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. El diagnóstico había sido sospechado a partir de los exámenes preoperatorios y quedó confirmado mediante un análisis histológico realizado durante la intervención.

“El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, indicaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora en el comunicado oficial.

Tras la operación, León XIV se despertó sin inconvenientes y permaneció durante un breve período bajo observación. Luego fue trasladado a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital romano, donde continúa internado.

El Vaticano informó que el pontífice pasó una noche tranquila y anticipó que difundirá más detalles sobre su evolución durante la jornada.

Por el momento, el Vaticano no precisó cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni si deberá someterse a tratamientos adicionales. Su evolución y los próximos controles médicos serán determinantes para conocer los pasos siguientes en su recuperación.

La incertidumbre por el viaje del Papa a la Argentina

La intervención también generó dudas sobre la gira sudamericana que el pontífice tiene prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV había informado el domingo que los médicos detectaron un nódulo pulmonar durante controles de rutina. En ese momento, explicó que la lesión se encontraba en una etapa temprana y bien localizada, por lo que debía someterse a una cirugía.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios en el itinerario internacional. La posibilidad de que el Papa concrete el viaje dependerá de su recuperación y de las indicaciones de los profesionales que siguen su estado de salud.