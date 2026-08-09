Día del Niño 2026: cuándo se celebrará en la Argentina

Con la llegada del Día del Niño 2026 se espera un impulso en la venta de juguetes.

Día del Niño: cuál es el origen de la fecha

La historia del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a sus países miembros establecer una jornada destinada a promover los derechos universales de niñas y niños mediante actividades sociales y culturales. A partir de esa iniciativa, la CAIJ impulsó una fecha para el ámbito local, con especial énfasis en el consumo de juguetes.

A nivel internacional, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. La elección de esa fecha está relacionada con dos acontecimientos fundamentales para la protección de la infancia. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero que no tenía carácter vinculante.

Tres décadas después, el 20 de noviembre de 1989, el organismo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento pasó a ser obligatorio para los países que la ratificaron, entre ellos Argentina.

Según la ONU, el Día Universal del Niño tiene como objetivo “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.

A partir de este marco internacional, cada país quedó habilitado para establecer su propia fecha de celebración, de acuerdo con sus tradiciones y particularidades.