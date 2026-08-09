Día del Niño 2026: cuándo se celebrará en la Argentina

Se acerca una de las fechas del año más esperadas por los más chicos. Esta vez, quedará enmarcada dentro de un fin de semana largo de tres días.
La Argentina se prepara para celebrar el Día del Niño, una de las fechas más esperadas por los más chicos. Como cada año, la jornada estará acompañada por regalos, actividades y encuentros familiares que se llevarán adelante durante el octavo mes del calendario.
El Día del Niño 2026 tendrá, además, una particularidad: coincidirá con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De esta manera, el festejo quedará enmarcado dentro de un fin de semana largo de tres días.
Este año, el Día del Niño se festejará el domingo 16 de agosto. La fecha fue confirmada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad que históricamente propone el día de celebración en el país y que impulsó el cambio de cronograma establecido mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial. A partir de esa modificación, el festejo dejó de realizarse el segundo domingo de agosto y pasó al tercero.
La coincidencia con el feriado del lunes 17 permitirá extender las celebraciones durante todo el fin de semana. Así, las familias tendrán más opciones para organizar reuniones, salidas y distintas actividades junto a los niños.
La historia del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a sus países miembros establecer una jornada destinada a promover los derechos universales de niñas y niños mediante actividades sociales y culturales. A partir de esa iniciativa, la CAIJ impulsó una fecha para el ámbito local, con especial énfasis en el consumo de juguetes.
A nivel internacional, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. La elección de esa fecha está relacionada con dos acontecimientos fundamentales para la protección de la infancia. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero que no tenía carácter vinculante.
Tres décadas después, el 20 de noviembre de 1989, el organismo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento pasó a ser obligatorio para los países que la ratificaron, entre ellos Argentina.
Según la ONU, el Día Universal del Niño tiene como objetivo “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.
A partir de este marco internacional, cada país quedó habilitado para establecer su propia fecha de celebración, de acuerdo con sus tradiciones y particularidades.
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