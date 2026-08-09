Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo 9 de agosto

El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde la temperatura mínima será de 4ºC y la máxima llegará a los 13ºC. Cómo seguirá el tiempo en los próximos días.
Este domingo 9 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo algo nublado y temperaturas que rondarán entre los 4ºC de mínima y 13ºC de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta amarilla por frío extremo en la región.
El reporte del organismo oficial descartó la posibilidad de precipitaciones durante la jornada y señaló que los vientos del suroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad será del 54% y la visibilidad, buena.
Para el lunes se espera el día más frío de la semana, con una mínima de 3ºC y una máxima de 12ºC, y cielo parcialmente nublado. El martes, en tanto, continuará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5ºC y 12ºC.
Más allá del AMBA, la alerta amarilla por frío extremo rige en sectores de las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Este aviso significa que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. El oeste de La Rioja y Catamarca se encuentran bajo una advertencia amarilla por vientos, que alcanzarán velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.
Y por último, hay aviso de nivel amarillo por viento Zonda en Catamarca, Salta y Tucumán, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.
1. Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
2. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
3. Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
4. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
5. Ingerí frutas y verduras.
6. Reducí la actividad física.
7. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
8. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.