Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este domingo 9 de agosto

Asimismo, rige una alerta amarilla por nevadas en Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. El oeste de La Rioja y Catamarca se encuentran bajo una advertencia amarilla por vientos, que alcanzarán velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Y por último, hay aviso de nivel amarillo por viento Zonda en Catamarca, Salta y Tucumán, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El mapa de alertas del SMN por frío extremo para este domingo 9 de agosto.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

1. Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

2. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

3. Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

4. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

5. Ingerí frutas y verduras.

6. Reducí la actividad física.

7. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

8. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.