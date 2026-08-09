"Que una plataforma de apuestas online sea legal no significa que sea inofensiva"

-Sí, hay formas de prevenir, pero el problema no empieza cuando un adolescente entra por primera vez a una plataforma de apuestas. Vivimos en una sociedad donde apostar no se considera una práctica vergonzosa ni especialmente riesgosa: aparece asociada al fútbol, al entretenimiento, a figuras públicas y a la promesa de ganar dinero rápidamente. Ese clima cultural funciona como caldo de cultivo para una industria que busca captar y sostener participantes. Además, muchas de las lógicas de las apuestas ya están presentes en videojuegos y otras plataformas digitales. La recompensa variable, los premios inesperados, las cajas de botín, las rachas y el desplazamiento infinito acostumbran desde edades tempranas a esperar una gratificación que puede aparecer en el próximo intento. No hay una relación automática entre jugar videojuegos y apostar, pero sí una familiaridad previa con mecanismos diseñados para prolongar la participación. Por eso, la prevención requiere educación y acompañamiento, pero también límites al mercado: restricciones a la publicidad, los patrocinios y las estrategias de captación; controles efectivos para impedir el acceso de menores y responsabilidades claras para las empresas. Que una plataforma sea legal no significa que sea inofensiva.