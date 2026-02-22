Día de la Antártida Argentina: por qué se celebra cada 22 de febrero

Sin embargo, el Día de la Antártida Argentina fue establecido mucho tiempo después, con la entrada en vigencia de la Ley N.º 20.827, publicada en el Boletín Oficial N.º 23.043 el 26 de noviembre de 1974 y firmada por la Cámara de Senadores.

La historia, que culminó con la instalación del primer observatorio argentino en la Antártida, comenzó en 1902, cuando la Real Sociedad de Geografía de Escocia organizó una expedición al mar Antártico para explorar la región y realizar estudios geofísicos, biológicos, magnéticos y meteorológicos. Aquella expedición estuvo liderada por William Speirs Bruce, que, a bordo del Scotia, llegó primero a las Islas Malvinas y, luego, se dirigió a las Islas Orcadas. El 22 de febrero desembarcó en la isla Laurie, en la bahía Scotia.

antartidaargentina2 La Argentina administra 13 bases en la Antártida.

En ese lugar se construyó una caseta destinada a vivienda y otra para almacenar instrumental, lo que dio origen al primer observatorio en la Antártida. En noviembre de 1903, el Scotia requirió reparaciones y reabastecimiento, por lo que Bruce viajó a Buenos Aires, donde negoció la cesión de los derechos sobre la estación meteorológica.

La Antártida es el último continente en ser alcanzado por el ser humano. Está protegida por el Tratado Antártico, firmado en 1959, y no posee población autóctona. Su población está compuesta casi en su totalidad por investigadores y técnicos, y en el caso de la Argentina -que mantiene 13 bases- también por integrantes de las tres fuerzas armadas. Todos ellos brindan apoyo logístico y colaboran en las tareas científicas.

El departamento Antártida Argentina, el cual está considerado parte del territorio nacional, integra una vasta área delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur.

Tal como se dijo, el país administra 13 bases, de las cuales seis son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano). De ellas, dos son administradas directamente por la Cancillería: Carlini (permanente, ex base Jubany) y Brown (temporaria).

Las demás son administradas por el Comando Conjunto Antártico (Ministerio de Defensa). Son la Base Orcadas, Base Marambio, Base Esperanza, Base San Martín y Base Belgrano II (permanentes); y las bases temporarias Melchior, Decepción, Cámara, Primavera, Petrel y Matienzo.