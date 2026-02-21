Los gremios duros impulsan un paro de 36 horas y piden a la CGT que se sume

“El martes a la tarde se realizará una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y vamos a confirmar la decisión de un paro y movilización. Serán 24 horas de paro con 12 de movilización. El martes decidimos los detalles de la modalidad y lo vamos a proponer a la CGT”, confió una fuente del espacio. Se trata del mismo modus operandi con el que se viene manejando este grupo de sindicatos, que ejercen presión a los sectores “dialoguistas” que manejan la entidad de la calle Azopardo.

En ese contexto, la UOM, Aceiteros y Pilotos, junto a gremios de las dos CTA como ATE, desafiaron a la cúpula de la CGT al sumar al paro general una marcha, además de haber realizado previamente concentraciones contra la reforma laboral en Córdoba y Rosario.

Paro de Trenes.jpg La CGT realizó el último jueves un paro general de 24 horas sin movilización.

"Proponemos un paro de 36 horas, con movilización en las primeras 12, porque la situación se agrava día a día. Esto ya no es sólo contra la reforma laboral, sino que también es contra de los despidos y los cierres de fábricas. Esta reforma laboral somete, no hay nada de beneficio para los trabajadores", sostuvo el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

"Hay muchos compañeros que se van a quedar sin trabajo en los próximos meses, y hay otros compañeros que, aun teniendo trabajo, van a percibir salarios de hambre. Entonces, no hay motivo para no profundizar el plan de lucha”, advirtió el secretario gremial.

Rodolfo Aguiar (ATE) y Abel Furlán (UOM), durante la reunión. Rodolfo Aguiar (ATE) y Abel Furlán (UOM) son dos de los dirigentes que impulsan el paro de 36 horas con movilización.

Reforma laboral: la estrategia de la CGT

Por su parte, la conducción de la CGT, a cargo del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, ya cedió a los pedidos de los sindicatos más “combativos” de llamar al paro general la semana pasada, cuando convocó a la medida de fuerza que concretó el jueves último, y no dio pistas sobre cómo seguirá la estrategia de resistencia a la reforma, más allá de las presentaciones judiciales para que se declare “inconstitucional”.

En ese sentido, Sola se limitó a deslizar que se encontraba abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque aclaró que todavía no está resuelta la modalidad. El propio miembro del triunvirato fue uno de los que le recriminó en privado a Furlán de estar “corriendo por izquierda” a la conducción.

De esta forma, la plana mayor de la CGT deberá resolver cómo continuar su estrategia en medio de la tensa convivencia interna con los sectores críticos y cercanos políticamente al kirchnerismo, haciendo equilibrio en su relación con el Gobierno, sin ánimos aún de detonar por completo el vínculo.

*Con información de la Agencia NA