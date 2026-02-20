Al menos cuatro heridos tras la explosión de un paquete-bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

El hecho se produjo cerca de las 14:00 en el piso 11 del edificio donde se guarda y se capacita personal de esa fuerza nacional.

Al abrir la encomienda, se produjo la explosión que dejó efectivos con quemaduras, algunos de los cuales fueron trasladados para atención médica.

Las primeras informaciones oficiales indican que no se habían registrado amenazas previas relacionadas a ese paquete, que fue resguardado durante meses justamente por su condición sospechosa, aunque no había sido abierto hasta ese momento.

gendarmeria

Junto al paquete que detonó, había otros dos envíos también recibidos tiempo atrás que todavía están siendo analizados por peritos especializados.

Algunos de los heridos sufrieron quemaduras leves y fueron trasladados al Hospital Argerich para recibir atención.

Qué se sabe del operativo tras la explosión

Después de la detonación, equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad montaron un operativo en la zona.

La cuadra fue perimetrada y se evacuó de forma preventiva el edificio mientras especialistas en explosivos y rescate revisaban el resto de los paquetes.

Los efectivos de la Brigada Especial de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal trabajaron en el lugar junto con bomberos para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el origen del paquete ni si fue enviado con intenciones maliciosas o como amenaza.

Los peritos continúan analizando los otros envíos y el artefacto que detonó para entender su composición y posibles responsabilidades.

Las autoridades judiciales y de seguridad aguardan resultados técnicos para avanzar en la investigación y esclarecer cómo y por qué llegó ese envío.