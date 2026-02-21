Patricia Bullrich descartó un móvil político por la explosión en la Escuela de Gendarmería

En declaraciones a Radio Rivadavia, la legisladora señaló que conversó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y que la información preliminar descarta una conexión con los hechos políticos recientes. “Uno puede quedarse más tranquilo que no han llegado a tanto”, agregó, en referencia a la posibilidad de un ataque vinculado al conflicto sindical.

Agencia Na

La explosión ocurrió el viernes por la tarde en la sede ubicada en Paseo Colón 533 y dejó tres personas heridas con quemaduras, dos de las cuales fueron trasladadas al Hospital Argerich. Una cuarta persona recibió asistencia con oxígeno en el lugar. El edificio fue evacuado de manera preventiva mientras se desplegaba un operativo de seguridad.

Según el parte oficial, la encomienda formaba parte de un conjunto de tres paquetes recibidos hace aproximadamente cuatro meses y resguardados en el piso once. Uno de los bultos explotó al ser manipulado, lo que activó la intervención de brigadas especializadas.

La ministra Monteoliva se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no formuló declaraciones públicas. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, encabezado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La investigación está bajo la órbita de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, y busca determinar el origen del envío y la eventual responsabilidad penal. Desde el oficialismo insisten en que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen el hecho con el clima de tensión política de los últimos días.