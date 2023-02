Disney despedirá a 7.000 empleados para recortar gastos

De acuerdo con lo publicado por los medios estadounidenses, la decisión de la empresa es para lograr un ahorro de US$ 5.500 millones. Bob Iger, CEO de la compañía, explicó que de dicho monto, US$ 2.500 millones son "costos no relacionados con el contenido".

Christine McCarthy, la directora financiera de Disney, remarcó que la empresa de entretenimientos buscará llevar a cabo una reducción anualizada de US$ 3.000 millones en costos de contenido no deportivo.

bob-iger-disney.jpg Bob Iger, el CEO de la compañía, fue el encargado de anunciar los despidos.

A pesar del anuncio, Iger se manifestó apenado por tener que tomar la decisión de recortar el personal y dijo tener "un enorme respeto y aprecio por la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo”.

La estructura de Disney pasará a estar organizada en tres segmentos comerciales principales: Disney Entertainment, ESPN y Parques, experiencias y productos de Disney.

Todos los recortes se producirán aunque los ingresos de Disney en el trimestre aumentaron a US$ 23.500 millones, superando las estimaciones anteriores de US$ 23.400 millones de los analistas encuestados por Refinitiv.

Disney busca empleados en Argentina

La compañía quiere contratar empleados en el país aunque deben cumplir ciertas características obligatorias. Una de ellas es, por ejemplo, tener un buen nivel de inglés. La marca lanzó las propuestas mediante su sitio oficial en Linkedin.

Los puestos de trabajos: