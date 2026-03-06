Dolor por la muerte de Hipólito, el histórico hipopótamo del Bioparque La Plata

El animal tenía casi 26 años y atravesaba desde hacía semanas un cuadro digestivo severo. Durante ese período fue monitoreado por el equipo técnico del bioparque, integrado por especialistas en veterinaria, biología, nutrición, comportamiento animal y cuidadores, quienes aplicaron tratamientos de sostén y cuidados paliativos.

Hipólito había nacido en cautiverio en el año 2000 y a los 5 años fue trasladado a una institución zoológica. Tiempo después llegó al actual bioparque platense, donde pasó la mayor parte de su vida adulta.

El ejemplar había protagonizado en 2025 una cirugía considerada inédita en hipopótamos dentro de Argentina.

En el establecimiento formó pareja con una hembra llamada Mafalda. De esa unión nació Felipe, la única cría registrada de la pareja dentro de la institución.

De acuerdo con el personal del bioparque, el hipopótamo se caracterizaba por su temperamento tranquilo, una condición que facilitaba el trabajo cotidiano de manejo y cuidado.

Ese comportamiento permitió que el animal participara de rutinas de entrenamiento para controles veterinarios, lo que incluía limpiezas bucales, cortes de colmillos y evaluaciones de salud periódicas.

Durante 2025, el equipo del Bioparque La Plata logró realizar extracciones de sangre por entrenamiento, es decir sin sedación y con la colaboración del animal. Según la institución, se trató de un procedimiento poco habitual en fauna silvestre en el país.

Además, el hipopótamo había sido sometido en 2025 a una cirugía de alta complejidad que permitió estabilizar su estado de salud en ese momento.

Desde el bioparque señalaron que, durante sus últimas horas, el animal permaneció acompañado y bajo seguimiento del personal técnico. La institución también agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó el trabajo del equipo que estuvo a cargo de su cuidado durante años.