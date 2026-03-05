Milei le tomó juramento a Mahiques como ministro de Justicia

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La norma establece que la dimisión de Cúneo Libarona se aceptó a partir del 4 de marzo de 2026 y, en el mismo acto administrativo, se dispuso la designación de Mahiques desde el 5 de marzo.

En el decreto, el Poder Ejecutivo también incluyó un reconocimiento al funcionario saliente y agradeció “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo” durante su gestión.

La jura se concretó tras una reunión previa que Mahiques mantuvo en Casa Rosada con el vocero presidencial, Manuel Adorni, donde comenzaron a delinear los primeros pasos de la transición en el área.

En la ceremonia, además de figuras del Poder Judicial que conocen a Mahiques desde hace 20 años,cuando ingresó como meritorio, estuvo el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola.

4 Oficina del Presidente OPRArgentina X El momento en que Javier Milei le toma juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, durante el acto realizado en Casa Rosada.

Viola, que estuvo junto a Eduardo “Lule” Menem en la tarde del miércoles en la Casa Rosada, es un hombre de total confianza para Karina Milei y asumirá como viceministro de la cartera judicial. Será el reemplazo de Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo pero que se enteró en vivo de su salida del cargo.

Con más de dos décadas de trayectoria en el sistema judicial, el nuevo ministro se desempeñaba desde 2019 como fiscal general porteño. También preside la Asociación Internacional de Fiscales y cuenta con experiencia en distintos ámbitos vinculados a la política criminal y la administración de justicia.

En la Casa Rosada esperan que su llegada permita encarar una nueva etapa en la gestión del área y avanzar con la agenda judicial que el Ejecutivo busca impulsar en esta fase del mandato.

Luego de dos años en funciones, Mariano Cúneo Libarona renunció a la jefatura ministerial de la cartera de Justicia a la que había llegado por pedido expreso de Javier Milei. Para suplir el hueco en el organigrama nacional, el Presidente -a propuesta de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei- ordenó convocar al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.