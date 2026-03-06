Operativo verano 2026: controlaron más de 1 millón de vehículos y sancionaron a 3.672 conductores alcoholizados

Los controles se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y coordinados junto con provincias y municipios.

En total, se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, por lo que los conductores fueron retirados de circulación al representar un riesgo para la seguridad vial.

Entre las principales faltas registradas se detectaron 4.879 infracciones por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y 2.668 conductores que circulaban sin cinturón de seguridad.

Además, los agentes constataron 2.662 casos de falta de documentación durante los controles realizados en rutas y accesos a los principales destinos turísticos.

Por otra parte, se registraron 1.034 vehículos que circulaban sin seguro obligatorio y 1.075 casos de patentes ausentes o adulteradas, lo que también derivó en sanciones y en la retención de vehículos.

Como resultado de los operativos, las autoridades retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa vigente.

Desde el organismo señalaron que los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito y adelantaron que los operativos continuarán durante todo el año a través de las bases operativas desplegadas en distintos puntos del país.

WhatsApp Video 2026-03-06 at 7.57.38 AM

Los registros de alcoholemia positiva más altos

Durante los operativos también se detectaron casos con niveles extremadamente elevados de alcohol en sangre: