Procesan a Coto por un arsenal hallado en uno de sus supermercados

La Justicia procesó al empresario por el armamento encontrado en un depósito de su cadena, en una causa que comenzó en 2016 por una denuncia anónima.

Procesaron al empresario Alfredo Coto por una causa vinculada al hallazgo de armamento en depósitos asociados a su empresa en una investigación iniciada en 2016 a partir de una denuncia anónima.

La medida la tomó el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a través de la resolución en el expediente CFP 5542/2017. La resolución fue firmada el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 en el expediente CFP 5542/2017.

El fallo llega luego de una etapa de instrucción que incluyó inspecciones administrativas, informes técnicos y distintos peritajes sobre el material hallado en instalaciones relacionadas con Coto Centro Integral de Comercialización S.A.

En los depósitos de la cadena de supermercados de encontró armamento, que en parte está clasificado para uso exclusivo de fuerzas de seguridad, con irregularidades de registración y custodia.

Sin título-1

En el procedimiento se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos. Parte del material "era de la Policía Federal Argentina Guardia de Infantería" y otras de uso de Prefectura Naval.

"Fue constatado, además, que la tenencia de 29 armas encontradas no podía reputarse lícita en virtud de que al usuario colectivo [Coto] se le habían vencido los permisos concedidos por el Anmac", agregaron.

En abril de 2017, durante una indagatoria, el acusado había asegurado que las armas de fuego encontradas en la sucursal ubicada en Paysandú 1800 pertenecían a las fuerzas de seguridad y tenían como objetivo servir como defensa en caso de saqueos.

El procesamiento se da en el marco de la causa que se inició el 7 de mayo de 2017 con la denuncia de los fiscales, Franco Picardi y Jorge Felipe Di Lello, quienes forman parte de la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados a armas de fuego, entre otros.

