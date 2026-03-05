Mahiques pidió la salida del funcionario que había reclamado veedores para la AFA

Mahiques pidió la salida del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien hasta ahora el alfil del Gobierno en su cruzada contra la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol.

Mientras que también impulsó el reemplazo de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Derechos Humanos.

En otro de los movimientos, le ofreció la Procuración del Tesoro a Sebastián Amerio, quien era viceministro de Cúneo Libarona y fue sustituido por Santiago Viola, cercano a Karina Milei.

Con Mahiques, el Gobierno volvió a insistir la necesidad de completar las más de 300 vacantes del Poder Judicial, pero no quiere dar pasos en falso en su misión y, primero, buscará consolidar en el Senado una mayoría que brinde la tranquilidad necesaria de que los candidatos que promueva no sean vetados por la mayoría de los legisladores que integran la Cámara alta.

Para la designación de jueces federales, que requieren mayoría absoluta, es decir 37 votos del Senado, se podría avanzar con mayor celeridad, acotan en Balcarce 50.

“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta”, confirmó Mahiques en una entrevista en A24.

Mientras que agregó, en alusión a los funcionarios desplazados: “Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”.