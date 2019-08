El 72% de inquilinos paga expensas extraordinarias

El dato surge de una encuesta realizada por la asociación Inquilinos Agrupados entre 500 inquilinos que se presentaron en para ser asesorados.

"En el 72% de los casos, los encuestados afirmaron que la administración del consorcio liquida todos los gastos del edificio como "gastos ordinarios", haciendo imposible para ellos descontar los gastos que no le corresponden", señaló la entidad en un comunicado.

Según Inquilinos Agrupados, "existe una idea generalizada de que los inquilinos pagamos las expensas ordinarias y los propietarios las extraordinarias. Incluso, la mayoría de los contratos tienen cláusulas que lo establecen de esa manera. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es muy distinto".

Para la entidad que conduce Gervasio Muñoz, hace tiempo que las administraciones de consorcio dejaron de separar los gastos ordinarios de los extraordinarios y en las liquidaciones figura un único monto de pago.

"La irregular liquidación de las administraciones de consorcio tiene al menos tres causas: la voracidad del mercado inmobiliario, una legislación permisiva y el mal desempeño de los organismos de control", señaló el comunicado.

Para modificar esta situación a fin de junio se presentó en la Legislatura porteña una ley de Expensas Justas, que establece claramente qué gastos deben liquidarse en cada columna.

"De aprobarse, los propietarios pagarían la parte que les corresponde y los inquilinos dejaríamos de hacernos cargo de todos los gastos del edificio", aseguró Inquilinos.

"Los inquilinos vivimos en un edificio un tiempo muy limitado afirmó Muñoz- No tiene ningún sentido que paguemos mejoras duraderas que elevan el valor del inmueble. Eso genera una rentabilidad extraordinaria a los locadores".

Según la encuesta, las expensas representan, en promedio, el 30% del valor del alquiler. Es decir, que para un alquiler de $12.000, se deben agregar $3.600 más de expensas.

Por otra parte, el precio de las expensas varía enormemente de un edificio a otro. Así, departamentos de similares características ubicados en el mismo barrio pueden tener valores dispares y los aumentos de precio no mantienen una lógica, ni es su porcentaje ni en su frecuencia, haciendo imposible mantener niveles mínimos de previsibilidad.

"La mitad de los porteños tienen ingresos inferiores a $24.000 y afrontar alquileres que no bajan de $12.000 y expensas que no bajan de $3.000. La ley de Expensas Justas es una herramienta para aliviar la carga de miles de inquilinos porteños que no llegan a fin de mes", señaló Muñoz.