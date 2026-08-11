Tu ley es mi ley: una mirada sobre la convivencia, la diversidad y la ciudadanía

El libro de Alejandro Mellincovsky "Tu ley es mi ley" propone una conversación necesaria sobre minorías, ciudadanía, justicia y democracia.
¿Cómo convivir con quienes no piensan como nosotros? ¿Cómo vivir juntos sin dejar de ser quienes somos? ¿Cuál es el equilibrio entre integrarse a un país y mantener los valores propios?
No es casual que algunos inmigrantes se integren a un país sin renunciar a su origen, respetando sus leyes y contribuyendo a su sociedad, mientras que otros, en lugar de querer formar parte de ella, pretendan cambiar, no solo el país que los recibe, sino también a quienes viven en él. Tu ley es mi ley explica por qué.
En sociedades cada vez más polarizadas, convivir dejó de ser una consigna y se convirtió en un desafío central: ¿puede una ley común proteger derechos sin borrar diferencias?
Son muchas las preguntas que surgen en el mundo actual globalizado, en el que abunda la falta de tolerancia y la discriminación.
En el texto, Alejandro Mellincovsky analiza la relación entre la ley propia y la ley del mundo, abordando la pertenencia y la diversidad.
De esta manera, se sumerge en uno de los grandes dilemas contemporáneos: cómo convivir en sociedades atravesadas por el conflicto, las identidades cerradas y la desconfianza hacia las instituciones.
El autor propone preguntas incómodas y urgentes: ¿puede haber convivencia sin una ley compartida? Y, al mismo tiempo: ¿puede una ley seguir siendo legítima si deja de ser justa?
Tu ley es mi ley es, ante todo, una reflexión sobre las condiciones necesarias para seguir viviendo juntos.
¿Cómo convivir en paz en sociedades con diferencias?