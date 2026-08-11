Tu ley es mi ley: una mirada sobre la convivencia, la diversidad y la ciudadanía

En el texto, Alejandro Mellincovsky analiza la relación entre la ley propia y la ley del mundo, abordando la pertenencia y la diversidad.

De esta manera, se sumerge en uno de los grandes dilemas contemporáneos: cómo convivir en sociedades atravesadas por el conflicto, las identidades cerradas y la desconfianza hacia las instituciones.

El autor propone preguntas incómodas y urgentes: ¿puede haber convivencia sin una ley compartida? Y, al mismo tiempo: ¿puede una ley seguir siendo legítima si deja de ser justa?

Tu ley es mi ley es, ante todo, una reflexión sobre las condiciones necesarias para seguir viviendo juntos.

¿Cómo convivir en paz en sociedades con diferencias?