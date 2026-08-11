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Cambió la Red SUBE: ya no rige el 50% de descuento cuando se combina tren y subte

La medida afecta a los pasajeros que vienen del conurbano en tren y combinan con el subte para llegar a sus trabajos en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de este mes, el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) modificó el esquema de integración tarifaria de la Red SUBE. Como consecuencia, dejó de aplicarse el descuento del 50% en el boleto de subte para los pasajeros que llegaban a la Ciudad en tren y luego continuaban su recorrido.

Con esta modificación, la rebaja que permitía abonar la mitad del valor del segundo tramo ya no está vigente para quienes combinan el servicio ferroviario con el subterráneo entre ambas jurisdicciones.

Cómo queda el nuevo esquema

  • Primer tramo (Tren): El pasajero continúa abonando la tarifa correspondiente, de acuerdo con los valores establecidos para cada línea ferroviaria.
  • Segundo tramo (Subte): Al realizar la conexión en las estaciones cabeceras o puntos de enlace, los molinetes cobran el pasaje completo, sin aplicar el beneficio de integración de la Red SUBE.

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La modificación afecta especialmente a trabajadores y estudiantes del conurbano bonaerense que utilizan diariamente el tren y el subte para llegar a sus empleos o centros de estudio en la Ciudad de Buenos Aires, ya que deberán afrontar un mayor costo en cada traslado combinado.

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