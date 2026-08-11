Cambió la Red SUBE: ya no rige el 50% de descuento cuando se combina tren y subte

La medida afecta a los pasajeros que vienen del conurbano en tren y combinan con el subte para llegar a sus trabajos en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de este mes, el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) modificó el esquema de integración tarifaria de la Red SUBE. Como consecuencia, dejó de aplicarse el descuento del 50% en el boleto de subte para los pasajeros que llegaban a la Ciudad en tren y luego continuaban su recorrido.