El dueño de HLB Pharma admitió que el Gobierno quiso cerrar su laboratorio

En entrevistas radiales, el propio Furfaro admitió la gravedad del proceso judicial que enfrenta y lanzó una frase que sorprendió por su contundencia: “Voy a terminar preso, falta poquito”. La declaración refleja la dimensión penal que adquirió el caso, donde se investigan responsabilidades por la circulación de lotes defectuosos de un medicamento altamente sensible.

Desde que asumió en octubre, el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso una revisión integral de la industria farmacéutica. Si bien uno de los focos estuvo puesto en el laboratorio de Furfaro, el funcionario aclaró que no se trató de un señalamiento exclusivo, sino de una auditoría general sobre la producción y el control de medicamentos en todo el país.

Fuentes oficiales confirmaron que todas las ampollas contaminadas fueron detectadas y retiradas de circulación por orden judicial, con el objetivo de garantizar que ningún lote en mal estado llegue nuevamente a hospitales ni farmacias.

El Gobierno, al igual que los familiares de las víctimas, espera que la Justicia avance con celeridad en la investigación y la determinación de responsabilidades. En ese marco, puso a disposición la documentación del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y abrió un sumario interno para facilitar el esclarecimiento de los hechos.