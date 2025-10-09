El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura

Entre sus obras más conocidas se encuentran Tango satánico, Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, El barón Wenckheim vuelve a casa y Herscht 07769. En ellas, el autor retrata sociedades en crisis, personajes atrapados entre la desesperanza y la contemplación, y una prosa densa que desafía los límites de la narrativa tradicional.

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, destacó que Krasznahorkai es “un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard”. A la vez, señaló su “mirada hacia Oriente”, más reflexiva y serena, que equilibra el tono sombrío de su obra.

De autor de culto a figura mundial

Durante años, Krasznahorkai fue admirado por un público reducido que valoraba su estilo exigente y su profundidad filosófica. Con este galardón, se consolida como una de las voces más influyentes de la literatura actual. La Academia Sueca compartió un posteo celebrando su obra visionaria.