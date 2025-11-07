Qué ver y hacer este sábado en La Noche de los Museos

Más de 300 espacios culturales abrirán gratis este sábado en toda la Ciudad. Habrá transporte sin costo, música en vivo, instalaciones artísticas y recorridos especiales hasta las 2 de la mañana.
La Noche de los Museos, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve con una nueva edición este sábado desde las 19 hasta las 2 del domingo. Con más de 300 museos, centros culturales y espacios públicos abiertos, la propuesta invita a recorrer la Ciudad con transporte gratuito en colectivos, subte y Ecobici, para que nadie se quede afuera.
Entre los atractivos más esperados está la Torre de Pisa de Spaghettis, una instalación de Marta Minujín en el Centro Cultural Recoleta. La obra, de casi 20 metros de altura y cubierta con 14 mil paquetes de fideos, podrá recorrerse por dentro y tendrá música en vivo en la terraza del CCR.
En el Colón Fábrica, ubicado en La Boca, se podrán ver los vestuarios, escenografías y oficios del Teatro Colón, con visitas hasta la medianoche. En la Casa de la Cultura, recién restaurada, habrá conciertos y experiencias inmersivas, con un momento especial a las 21: la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará las bandas musicales de clásicos del cine como E.T. y Star Wars.
El Planetario Galileo Galilei ofrecerá funciones sobre Marte cada 20 minutos, un espectáculo de jazz y un mapping sobre su cúpula. En el sur, la Usina del Arte desplegará talleres, música en vivo y un patio gastronómico abierto hasta las 2.
El Museo de la Imaginación y el Juego tendrá actividades para chicos, y la Casa Fernández Blanco presentará Vértigo, el show de ilusionismo de Germán Dabat. En Villa Urquiza, el Centro Cultural 25 de Mayo mostrará robots futbolistas e impresión 3D, mientras que el Museo Casa Carlos Gardel ofrecerá una visita guiada especial a cargo de la nieta de Ignacio Corsini.
Toda la programación se puede consultar en festivalesba.org/museos, con transporte gratuito desde las 18 hasta el cierre del servicio.
comentar