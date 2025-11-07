Qué ver y hacer este sábado en La Noche de los Museos

Entre los atractivos más esperados está la Torre de Pisa de Spaghettis, una instalación de Marta Minujín en el Centro Cultural Recoleta. La obra, de casi 20 metros de altura y cubierta con 14 mil paquetes de fideos, podrá recorrerse por dentro y tendrá música en vivo en la terraza del CCR.

360 (2) Edición 2025 del evento porteño que acerca el arte a todos los barrios.

Recorridos, música y talleres

En el Colón Fábrica, ubicado en La Boca, se podrán ver los vestuarios, escenografías y oficios del Teatro Colón, con visitas hasta la medianoche. En la Casa de la Cultura, recién restaurada, habrá conciertos y experiencias inmersivas, con un momento especial a las 21: la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará las bandas musicales de clásicos del cine como E.T. y Star Wars.

El Planetario Galileo Galilei ofrecerá funciones sobre Marte cada 20 minutos, un espectáculo de jazz y un mapping sobre su cúpula. En el sur, la Usina del Arte desplegará talleres, música en vivo y un patio gastronómico abierto hasta las 2.

360 (1)

El Museo de la Imaginación y el Juego tendrá actividades para chicos, y la Casa Fernández Blanco presentará Vértigo, el show de ilusionismo de Germán Dabat. En Villa Urquiza, el Centro Cultural 25 de Mayo mostrará robots futbolistas e impresión 3D, mientras que el Museo Casa Carlos Gardel ofrecerá una visita guiada especial a cargo de la nieta de Ignacio Corsini.

Toda la programación se puede consultar en festivalesba.org/museos, con transporte gratuito desde las 18 hasta el cierre del servicio.