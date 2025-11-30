El Papa desmiente aparición sobrenatural de Jesús

Las supuestas visiones fueron reportadas por Madeleine Aumont, una madre católica que afirmó haber visto a Jesús 49 veces entre 1972 y 1978. Según su testimonio, el Señor le habría solicitado la construcción de la llamada Cruz Gloriosa de Dozulé, una estructura de más de 2.000 pies de altura (unos 738 metros) y visible desde varios kilómetros a la redonda gracias a un sistema de iluminación permanente. La obra, que nunca se materializó, habría superado -por el doble altura- a monumentos como la Torre Eiffel.

El Papa defendió los "matrimonios santos" entre hombre y mujer. El Papa defendió los "matrimonios santos" entre hombre y mujer.

Aumont defendió durante años la veracidad de sus encuentros, y aunque la Iglesia nunca avaló las visiones, el relato se mantuvo vivo entre un pequeño grupo de devotos. Una cruz de menor tamaño, instalada posteriormente, se convirtió en punto de visita de curiosos y peregrinos (FOTO). Dozulé, que contaba con 2.279 habitantes en 2022, según Ville-Data, convivió desde entonces con la reputación de “pueblo de apariciones”.

De origen "no sobrenatural"

La nueva declaración doctrinal busca despejar definitivamente cualquier duda . “El fenómeno de las presuntas apariciones... debe ser considerado, en definitiva, como de origen no sobrenatural”, señala el documento aprobado por el Papa. La frase aparece reiterada en el texto, subrayando la firmeza de la posición vaticana.

El propio dictamen recuerda que la fe no depende de signos extraordinarios: “La Cruz no necesita 738 metros de acero o de hormigón para ser reconocida: se levanta cada vez que un corazón, movido por la gracia, se abre al perdón”. Según fuentes del Vaticano, la decisión pretende evitar que el caso siga generando confusión doctrinal o atraiga interpretaciones alejadas del magisterio oficial.

“El Papa León mantiene el foco donde corresponde: en Cristo”

Consultado por Fox News Digital, el padre Patrick Mary Briscoe, fraile dominico con sede en Roma, afirmó que el mensaje de Dozulé siempre generó curiosidad en ciertos círculos, pero nunca logró respaldo institucional. “La Iglesia enseña claramente que la cruz de Cristo es la cumbre de la revelación”, explicó. “El Papa León mantiene el foco donde corresponde: en Cristo ”.

Briscoe calificó la decisión como una medida de prudencia. “Es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en revelaciones privadas ni en afirmaciones sensacionalistas, sino en el poder de los sacramentos y la verdad del Evangelio”, señaló. Añadió que la declaración muestra “cuán en serio to- ma la Iglesia el discernimiento en asuntos espirituales, no para suprimir la fe, sino para purificarla”.

El documento llega en un momento en el que la Santa Sede ha intensificado su esfuerzo por marcar distancia frente a mensajes, visiones y fenómenos no verificados que circulan con rapidez en redes sociales. En opinión de Briscoe, la postura del Papa León XIV responde también a esta realidad. “Es evidente que el Papa busca hablar directamente a nuestra era científica”, dijo, aludiendo a sus recientes advertencias sobre la adicción a internet y la ludopatía.i