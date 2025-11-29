Nueve de cada diez empresas no encuentran empleados con las habilidades que buscan

El relevamiento, titulado “Análisis de la brecha de habilidades requeridas por las empresas en Argentina”, muestra que el fenómeno atraviesa sectores y tamaños de compañías, aunque con matices. Siete de cada diez firmas atribuyen el problema a una formación educativa desactualizada o insuficiente, que no logra acompañar la demanda creciente de habilidades técnicas, digitales y cognitivas.

Mercado laboral: los puestos más difíciles de cubrir

Los puestos más difíciles de cubrir se concentran en tecnología (49%) y en áreas comerciales (45%). Entre las empresas grandes, la escasez de talento tecnológico trepa al 61%, mientras que las pymes señalan como principal cuello de botella los perfiles comerciales, con 51% de dificultad para conseguirlos.

Pero no se trata solo de conocimientos técnicos. El estudio revela que las habilidades blandas, especialmente la autogestión (31%) y el trabajo en equipo (22%), son cada vez más valoradas y, a la vez, más difíciles de encontrar. A esto se suman capacidades cognitivas como creatividad, resolución de problemas y pensamiento crítico, todas consideradas clave en un contexto laboral cambiante.

Desde el lado de los candidatos, los motivos del desajuste también son claros. El informe indica que los salarios base (53%) y la modalidad de trabajo (40%) -con fuerte preferencia por esquemas híbridos o remotos- son las principales razones por las cuales los postulantes rechazan ofertas, incluso cuando cumplen con el perfil profesional buscado.

Brecha

En conjunto, el 94% de las compañías admite que existen brechas entre las competencias que esperan y las que traen los candidatos. La distancia se vuelve más pronunciada en mandos medios y posiciones de liderazgo, donde la falta de habilidades impacta de forma directa en la productividad y en la gestión de equipos.

“Este desajuste entre las competencias requeridas y las disponibles reduce la competitividad de las empresas”, sostuvo Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA. “Muchas compañías deben destinar mayores recursos a capacitación interna para cubrir esas brechas, pero el sistema educativo también necesita actualizar sus modelos de enseñanza”, agregó.

El estudio también identifica otras causas relevantes: la falta de experiencias prácticas (45%), la escasa motivación por el aprendizaje continuo (38%) y la dificultad para adaptarse a entornos exigentes o cambiantes (50%).

Para Julián Irigoin, profesor de Comportamiento Humano en la Organización del IAE, la brecha más profunda aparece en un conjunto de habilidades asociadas a la autogestión: motivación, curiosidad, fiabilidad, resiliencia y flexibilidad. “Estas competencias podrían incorporarse al diseño curricular desde etapas tempranas”, señaló el académico, al advertir que el problema no es coyuntural sino estructural.

En medio de una transformación acelerada del mercado laboral, el estudio concluye que cerrar la brecha requerirá esfuerzos coordinados entre empresas, instituciones educativas y políticas públicas que impulsen la formación continua.