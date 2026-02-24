El subte suma 17 estaciones renovadas luego de reabrir Plaza Italia y activar Uruguay

56cefa72-349c-4ca7-af08-42c829188a92 “Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que el compromiso de su Gobierno "es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”.

Ya son 17 las estaciones renovadas. Siguen cerradas Piedras, Congreso y Malabia por obras en distintas líneas.

Qué se hizo en Plaza Italia

En Plaza Italia, ubicada en Palermo, se renovaron pisos, accesos y el hall, se reforzaron techos y paredes con recubrimiento metálico para prevenir filtraciones y se mejoró la iluminación. Por su valor patrimonial, especialistas restauraron murales y recuperaron azulejos originales del andén.

También se trabajó en señalización, mobiliario y accesibilidad, con el objetivo de ordenar la circulación en una estación de alto tránsito.

El plan oficial también prevé la modernización del sistema eléctrico de la Línea B y la incorporación de nuevos coches, con el objetivo de mejorar tiempos de viaje y confort.

En la estación Uruguay, en pleno centro, la intervención incluyó una propuesta estética vinculada a la avenida Corrientes y sus teatros, con elementos escenográficos y nueva iluminación. Además hubo recambio de pisos, impermeabilización, colocación de luces LED y señalización braille.

Actualmente permanecen cerradas Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B). Las obras continuarán en otras estaciones, mientras la Ciudad avanza con la ampliación de talleres y la futura incorporación de nuevos coches con aire acondicionado.