El subte suma 17 estaciones renovadas luego de reabrir Plaza Italia y activar Uruguay

Reapertura de Plaza Italia y puesta en marcha de Uruguay en el marco del Plan de Renovación Integral del Subte porteño, con 17 estaciones ya intervenidas.
“Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri
Ya son 17 las estaciones renovadas. Siguen cerradas Piedras, Congreso y Malabia por obras en distintas líneas.
El Gobierno porteño informó la reapertura de Plaza Italia, de la Línea D, y confirmó que Uruguay, de la B, vuelve a funcionar a partir de mañana.
La estación Plaza Italia, de la Línea D, volvió a recibir pasajeros tras una obra integral, mientras que Uruguay, de la Línea B, retoma el servicio apartir del 25 de febrero. Ambas intervenciones se enmarcan en el Plan de Renovación Integral que lleva adelante el Gobierno porteño en el que ya se renovaron 17 de las 48 estaciones previstas.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que el compromiso de su Gobierno "es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”.
En Plaza Italia, ubicada en Palermo, se renovaron pisos, accesos y el hall, se reforzaron techos y paredes con recubrimiento metálico para prevenir filtraciones y se mejoró la iluminación. Por su valor patrimonial, especialistas restauraron murales y recuperaron azulejos originales del andén.
También se trabajó en señalización, mobiliario y accesibilidad, con el objetivo de ordenar la circulación en una estación de alto tránsito.
En la estación Uruguay, en pleno centro, la intervención incluyó una propuesta estética vinculada a la avenida Corrientes y sus teatros, con elementos escenográficos y nueva iluminación. Además hubo recambio de pisos, impermeabilización, colocación de luces LED y señalización braille.
Actualmente permanecen cerradas Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B). Las obras continuarán en otras estaciones, mientras la Ciudad avanza con la ampliación de talleres y la futura incorporación de nuevos coches con aire acondicionado.
comentar