General |

El subte suma 17 estaciones renovadas luego de reabrir Plaza Italia y activar Uruguay

El Gobierno porteño informó la reapertura de Plaza Italia, de la Línea D, y confirmó que Uruguay, de la B, vuelve a funcionar a partir de mañana.

La estación Plaza Italia, de la Línea D, volvió a recibir pasajeros tras una obra integral, mientras que Uruguay, de la Línea B, retoma el servicio apartir del 25 de febrero. Ambas intervenciones se enmarcan en el Plan de Renovación Integral que lleva adelante el Gobierno porteño en el que ya se renovaron 17 de las 48 estaciones previstas.

56cefa72-349c-4ca7-af08-42c829188a92
“Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri

“Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que el compromiso de su Gobierno "es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”.

b57810f9-a80e-441f-86a5-4280f1d271c5
Ya son 17 las estaciones renovadas. Siguen cerradas Piedras, Congreso y Malabia por obras en distintas líneas.

Ya son 17 las estaciones renovadas. Siguen cerradas Piedras, Congreso y Malabia por obras en distintas líneas.

Qué se hizo en Plaza Italia

En Plaza Italia, ubicada en Palermo, se renovaron pisos, accesos y el hall, se reforzaron techos y paredes con recubrimiento metálico para prevenir filtraciones y se mejoró la iluminación. Por su valor patrimonial, especialistas restauraron murales y recuperaron azulejos originales del andén.

También se trabajó en señalización, mobiliario y accesibilidad, con el objetivo de ordenar la circulación en una estación de alto tránsito.

ADEMÁS: Baja histórica de todos los delitos en la Ciudad de Buenos Aires

0763404f-5e61-43bd-a0b8-98ed2073f82b
El plan oficial también prevé la modernización del sistema eléctrico de la Línea B y la incorporación de nuevos coches, con el objetivo de mejorar tiempos de viaje y confort.

El plan oficial también prevé la modernización del sistema eléctrico de la Línea B y la incorporación de nuevos coches, con el objetivo de mejorar tiempos de viaje y confort.

En la estación Uruguay, en pleno centro, la intervención incluyó una propuesta estética vinculada a la avenida Corrientes y sus teatros, con elementos escenográficos y nueva iluminación. Además hubo recambio de pisos, impermeabilización, colocación de luces LED y señalización braille.

Actualmente permanecen cerradas Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B). Las obras continuarán en otras estaciones, mientras la Ciudad avanza con la ampliación de talleres y la futura incorporación de nuevos coches con aire acondicionado.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados