Baja histórica de todos los delitos en la Ciudad de Buenos Aires

En total, el delito cayó casi un 30% como resultado de las medidas de ordenamiento urbano que impulsa la gestión. La cifra de robos fue la más baja de los últimos 25 años. Y se destaca el derrumbe a la mitad del robo de automotor, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia, según datos del Ministerio de Seguridad porteño. Más aún: el robo de vehículos bajó un 92% respecto de su pico histórico, en 2002.

“La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar el Mapa del Delito 2025.

La tendencia se extiende a los delitos violentos con armas que bajaron un tercio respecto de 2024, y marcaron una caída drástica comparada con los registros de hace casi diez años. Los datos fueron presentados en una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

“La seguridad de los porteños es nuestra prioridad máxima. Los homicidios, el robo automotor y el robo con armas están en el nivel más bajo de la historia”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “Estos logros, lejos de relajarnos, nos desafían a seguir consolidando un Sistema Integral de Seguridad a la altura de lo que los porteños se merecen”.

En 2025 se produjeron 36.512 detenciones por todos los delitos, un 3% más que en 2024. Además, la gestión también puso el foco en la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente (casi 600 hasta el momento), la liberación de 68 kms tomados por la venta ilegal, el desalojo de 18 mil manteros que tomaban el espacio público y la intensificación de los operativos contra los “trapitos” que extorsionan a los automovilistas en eventos masivos.

“Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta la ciudad de La Plata, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había. Pero además nos plantamos frente a la mafia de los ‘trapitos’: no vamos a tolerar que ninguna familia sea extorsionada o amenazada cuando van a cenar o a disfrutar de un recital en paz. Necesitamos endurecer las penas”, dijo el jefe de Gobierno. Y afirmó: “Cometer un delito en la Ciudad no es gratis, te vamos a ir a buscar donde sea que te escondas”.

La inversión estratégica en recursos y tecnología fue otro aspecto clave que permitió disponer de más personal y garantizar mayor presencia policial en las calles. Se incorporaron 2.500 nuevos efectivos y fue creada la Patrulla de Control de Accesos. Y la Policía de la Ciudad fue equipada con 500 nuevos vehículos (patrulleros, motos y camionetas). En simultáneo, se avanzó con la ampliación de la red de tecnología de videovigilancia, que elevó a más de 17 mil la cantidad de cámaras conectadas con el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, y la instalación de 400 Puntos Seguros.

“Nuestra prioridad es el orden público y eso engloba todo lo que venimos haciendo. Logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y de personal”, dijo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez. Y agregó: “A lo largo del año incorporamos más de 2.000 policías”.

El Mapa del Delito es una herramienta de gestión de la Ciudad que recopila y procesa información con el objetivo de promover y elaborar estrategias de prevención. Fue puesto en marcha en 2017 a partir de la sanción de la ley 5.688 que instituyó el Sistema Integral de Seguridad Pública y creó la Policía de la Ciudad. El de 2025 es el noveno informe presentado desde su creación.

“Que los delincuentes lo piensen más de mil veces antes de venir a cometer un ilícito en la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo saben, pero se los quiero recordar. Si robás en la Ciudad, te vamos a agarrar. Que quede claro, la Ciudad no es una zona liberada. No vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano. Acá la propiedad privada y la vida se respetan”, finalizó el jefe de Gobierno.