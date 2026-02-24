El tiempo en Buenos Aires: ¿siguen las lluvias?

Ya el miércoles, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C y los 26°C, nuevamente con viento del sureste.

image

El jueves permanecerá algo nublado y también con algunos chaparrones. Con un leve descenso de la temperatura, se estima una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que no superarán los 35°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el día, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 28°C y 33°C. Se prevén momentos de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones estables con ráfagas de viento, con marcas entre 28°C y 35°C. Predominará la nubosidad durante todo el día y no se descartan algunas lluvias.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con un leve descenso de temperatura, con máximas cercanas a los 31°C y 33°C. Se encuentra parcialmente nublado y algunos chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 13°C y 16°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.